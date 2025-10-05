Joaquín: «Hemos ganado a pesar de jugar contra 13»

El descontento en la expedición del Real Betis contra la actuación del árbitro, Iosu Galech Apezteguía, y con Valentín Pizarro Gómez al frente del VAR, es grande. Hay enfado por lo ocurrido, principalmente, en la última jugada del duelo en el RCDE Stadium frente al Espanyol, la acción entre Roberto, delantero local, Valentín Gómez, defensor verdiblanco, y el central uruguayo Cabrera. Joaquín Sánchez, que estaba presente en el estadio en el palco, junto a Rafael Gordillo, ha mostrado su cabreo en su cuenta personal de Instagram. Celebrando la victoria del equipo con el mensaje que puso el club en su cuenta institucional, la leyenda bética lo acompañó con el mensaje «hoy hemos ganado a pesar de jugar contra 13. Musho Betis!!», en referencia a los once jugadores del Espanyol, y a los árbitros, Galech y Pizarro.

Y es que, con el 1 a 2, todo el beticismo saboreando la primera victoria como visitante de la temporada en LaLiga e incluso con el tiempo añadido superado casi llegando al minuto 98, el colegiado navarro que dirigía el choque sobre el terreno de juego decretó penalti, tras ser llamado por el VAR, de Valentín Gómez sobre Cabrera. En directo parecía cómo el central bético, que volvió a cuajar un buen partido, era empujado por el delantero Roberto y ese desequilibrio era lo que provocó que con su brazo izquierdo el argentino impactara en la cara del uruguayo. Todo se corroboraba en las repeticiones, incluso en las tomas que le pusieron a Galech Apezteguía desde la sala VOR. Pero aún así, decidió pitar la pena máxima que finalmente Pau López le adivinó y le detuvo a Puado.

Y todo ello después de que a lo largo del encuentro, tanto en la primera parte, el arbitraje fuera protagonista y en las redes sociales béticas se catalogara como casero al árbitro principal. En la acción del gol del Espanyol, un gran gol de Pol Lozano desde fuera del área, no consideraron que fuera falta un derribo en el aire de Dolan sobre Lo Celso, cuando el atacante del equipo blanquiazul llegó tarde en su salto y el argentino llegara primero a la pelota. Después el esférico llegó a los dominios de Lozano, que disparó, cogiendo un poco adelantado a Pau López, para poner el 1 a 0 en el marcador.

Y después, aún con el 1 a 0 y después de que Dmitrovic enviara al larguero un buen disparo de Fornals desde dentro del área, Abde llegó por alto para remachar y se llevó el cabezazo de El Hilali. El defensor local llegó tarde y lo que tocó con su cabeza fue el rostro del extremo compatriota. Tampoco fue considerada como penalti esa jugada.