Las polémicas del Espanyol - Betis: falta previa a Lo Celso en el gol del Espanyol, posible penalti a Abde y el penalti final de Valentín a Cabrera

Se está disputando en el RCDE Stadium el encuentro entre el Espanyol y el Real Betis correspondiente a la 8ª jornada de LaLiga 25-26, un partido en el que los futbolistas béticos sobre el terreno de juego y los aficionados que están viendo el encuentro por televisión, como así están mostrando muchos en las redes sociales, no están muy satisfechos con la actuación del árbitro, el navarro Galech Apezteguía, y del encargado del VAR, Pizarro Gómez.

Ha habido dos polémicas importantes en el partido, y las dos, entienden los béticos, que les han perjudicado las decisiones del árbitro principal, aunque en las dos ocasiones ha escuchado también la comunicación que ha mantenido con la sala VOR.

En la primera acción, tras un saque de esquina que despejó el Betis en primera instancia, la pelota llegó a la frontal del área donde Lo Celso tocó por alto con la cabeza, siendo derribado a continuación, con el balón en juego, por Dolan en el salto. No pitó nada el árbitro y el esférico terminó llegándole a Pol Lozano, más centrado, cuyo disparo sorprendió a Pau López y marcó el 1 a 0. Tras conversación con el VAR, con Bellerín como capitán y algunos jugadores más protestanto, el tanto subió al marcador.

Con el mismo marcador, ya en la segunda parte, aunque el Betis le dio la vuelta al marcador, después de que Dmitrovic enviara al larguero un disparo de Fornals, Abde intentó remachar por y fue cabeceado por El-Hilali. Tampoco fue considerado en este caso como penalti la jugada ni por el árbitro principal ni por el vídeo arbitraje.

En el descuento del partido continuó el show de Galech Apezteguía con pitar un penalti de Valentín Gómez sobre Cabrera, ya con el 1 a 2 y pasados los 97 minutos en el marcador del RCDE Stadium. En el salto, el delantero Roberto empuja al defensor verdiblanco quien, ya desequilibrado, impacta con su brazo derecho en el rostro del central uruguayo del equipo blanquiazul. En un primer momento, el árbitro principal no decretó nada. Pero después de las protestas locales y de que Pizarro Gómez viera varias repeticiones en la sala VOR, llamó al trencilla navarro para que viera la acción en la pantalla que hay sobre el césped. Al final, después de varias tomas, Iosu Galech decretó la pena máxima, que Pau López detuvo a Puado.