El análisis de Cuéllar del Espanyol - Betis: «Altas prestaciones en cornella, a pesar de los pesares»

El exfutbolista bético Ángel Cuéllar ofrece su opinión sobre el partido disputado este domingo en el RCDE Stadium. Ganó el Real Betis su tercer partido consecutivo en LaLiga (cuarto si se cuenta el duelo de la Europa League ante el Ludogorets) y su primer encuentro lejos de la Cartuja tras los empates ante el Elche y el Celta (1-1) y en el campo del Levante (2-2). Remontó el cuadro de Pellegrini con los goles de Cucho Hernández y Abde el tanto de Pol Lozano en la primera mitad para los locales un duelo que estuvo marcado por la actuación de Galech Apezteguía, árbitro del partido, pese al triunfo heliopolitano.

Reportar un error