El juvenil De Roa, novedad en la lista de convocados para el duelo del Betis ante el Dinamo Zagreb

El Betis ha ofrecido la lista de convocados para el partido ante el Dinamo Zagreb, que se disputará este jueves en tierras croatas, con la novedad del juvenil Carlos de Roa. El lateral izquierdo, que esta campaña ya ha debutado con el ... Betis Deportivo, se había entrenado con el primer equipo ante las ausencias en esa posición, y finalmente ha entrado en la lista para el partido de la Europa League.

Manuel Pellegrini ha incluido a 22 jugadores en la expedición que en la mañana de este miércoles pondrá rumbo a Zagreb para disputar la sexta jornada de la fase de grupos de la competición europea. Cuenta el preparador chileno con cuatro ausencias por lesión, los defensas Bellerín y Junior Firpo, el centrocampista Sofyan Amrabat y el atacante Isco Alarcón, y una por sanción, la del lateral Ricardo Rodríguez.

Precisamente, las bajas de Junior y Ricardo, los dos laterales zurdos específicos de la primera plantilla, han abierto el hueco para la entrada de Carlos de Roa, quien, en principio aguardará su oportunidad en el banquillo. El argentino Valentín Gómez partirá desde el inicio, lo que obligará a Pellegrini a repetir con Bartra o Natan como pareja de Diego Llorente, que precisamente comparecerá por la tarde junto al entrenador.

La lista completa la conforman: Álvaro Valles, Adrián y Pau López como porteros; Aitor Ruibal, Ángel Ortiz, Diego Llorente, Marc Bartra, Natan, Valentín Gómez y Carlos de Roa como defensas; Marc Roca, Sergi Altimira, Deossa, Pablo Fornals y Giovani Lo Celso como centrocampistas; y los atacantes Antony, Abde, Riquelme, Chimy Ávila, Pablo García, Bakambu y Cucho Hernández.