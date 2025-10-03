Suscríbete a
Real Betis

A Pellegrini le sale bien la primera parte del plan

Al chileno le funcionaron las rotaciones en la Europa League pensando en el duelo liguero del domingo ante el Espanyol

Bellerín, Antony y Cucho, además de Pau López, no sumaron minutos en Razgrad, mientras que Ricardo Rodríguez, Amrabat, Fornals y Abde entraron en el segundo tiempo

Ludogorets - Betis: El Betis desactiva una antigua trampa al ritmo de Lo Celso (0-2)

Ludogorets - Betis, en directo

Manuel Pellegrini, en el banquillo del Huvepharma Arena durante el Ludogorets - Betis
Jesús Sevillano

Hizo bueno el Betis el punto del debut europeo ante el Nottingham Forest con el triunfo de ayer en Razgrad (Bulgaria) ante el Ludogorets. No fue un partido muy brillante de los pupilos de Manuel Pellegrini en cuanto al juego, pero lo importante, en una ... tarde-noche que se puso fea en lo climatológico, con lluvia y temperatura baja, y con un desplazamiento poco agradable, fue que los tres puntos viajaron en el equipaje de vuelta para Sevilla y los verdiblancos ya lucen con cuatro unidades en la clasificación continental. Sí fue brillante la definición de Lo Celso. Golazo del de Rosario. Natan, como Fornals ante el Osasuna, presionó un balón alto y propició elerror del equipo búlgaro en la salida del balón, que quedó en los pies del argentino y con una acción 'a lo Antony' puso la pelota lejos de los dominios del portero local muy pegada al poste y marcó el 0-1 en el primer tiempo. Luego, en la segunda mitad y con el equipo de Rui Mota presionando más alto, una buena triangulación entre Lo Celso y Aitor acabó con un preciso centro al segundo palo que, en vez de Junior, Son, el socio 9.000 del Betis, se acabó introduciendo en su propia portería con el meta batido. Al final, fiesta y celebración en el primer triunfo continental del curso.

