A Pellegrini le sale bien la primera parte del plan

Hizo bueno el Betis el punto del debut europeo ante el Nottingham Forest con el triunfo de ayer en Razgrad (Bulgaria) ante el Ludogorets. No fue un partido muy brillante de los pupilos de Manuel Pellegrini en cuanto al juego, pero lo importante, en una ... tarde-noche que se puso fea en lo climatológico, con lluvia y temperatura baja, y con un desplazamiento poco agradable, fue que los tres puntos viajaron en el equipaje de vuelta para Sevilla y los verdiblancos ya lucen con cuatro unidades en la clasificación continental. Sí fue brillante la definición de Lo Celso. Golazo del de Rosario. Natan, como Fornals ante el Osasuna, presionó un balón alto y propició elerror del equipo búlgaro en la salida del balón, que quedó en los pies del argentino y con una acción 'a lo Antony' puso la pelota lejos de los dominios del portero local muy pegada al poste y marcó el 0-1 en el primer tiempo. Luego, en la segunda mitad y con el equipo de Rui Mota presionando más alto, una buena triangulación entre Lo Celso y Aitor acabó con un preciso centro al segundo palo que, en vez de Junior, Son, el socio 9.000 del Betis, se acabó introduciendo en su propia portería con el meta batido. Al final, fiesta y celebración en el primer triunfo continental del curso.

Pero también lo más destacable del viaje a tierras búlgaras fue que el plan de las rotaciones le salió bien a Pellegrini. El técnico chileno ya dejó sin jugar ningún minuto a Lo Celso en duelo liguero contra el Osasuna del pasado domingo en la Cartuja y precisamente, respecto a ese encuentro, el preparador heliopolitano realizó hasta ocho cambios en el once titular pensando también en el partido importante del fin de semana, el del Espanyol en Cornellá de este próximo domingo. El santiaguino lo tiene claro. Ha dicho en repetidas ocasiones que «los puntos que se pierden en LaLiga ya no vuelven, mientras que los puntos que se pierden en Europa se pueden recuperar con la clasificación para la siguiente fase». Así que ya saben los béticos en qué cesta ha puesto el entrenador todos los huevos en esta semana de tres partidos.

En Bulgaria salieron de inicio en el once Álvaro Valles en la portería, Aitor y Junior en los laterales, Altimira en el centro del campo, Chimy Ávila, Lo Celso y Riquelme en la línea de mediapuntas y Bakambu arriba. Sólo se mantuvieron los centrales, Natan y Valentín Gómez, y Marc Roca respecto al equipo titular ante el cuadro navarro. Por lo tanto, Pau López, Bellerín, Ricardo Rodríguez, Amrabat, Fornals, Antony, Abde y el Cucho Hernández se quedaron en el banquillo. Luego, con el avance del partido, Ricardo, Amrabat, Fornals y Abde, además de Ángel Ortiz, fueron los cambios. Así que, quitando el portero, Bellerín, Antony y Cucho no sumaron minutos y llegarán con menos carga en las piernas y más frescos al duelo del domingo ante el Espanyol de Manolo González, que suman también 12 puntos en la clasificación, como los heliopolitanos, por lo que es, en estos momentos, un rival directo de los verdiblancos.

Le dio el partido completo Pellegrini en Razgrad, por ejemplo, a jugadores como Chimy Ávila, que hasta el duelo de ayer sólo había jugado apenas 40 minutos entre tres partidos ligueros, Altimira o Bakambu, además del meta Valles y de los centrales, que están acumulando partidos por las bajas por lesión de Bartra y Diego Llorente. Todos cumplieron con su cometido durante el partido. Bakambu es cierto que no tuvo ninguna clara ocasión para haber continuado su idílica relación con el gol en Europa. Valentín Gómez sigue creciendo en su rendimiento individual. Había quien quería verlo con los rivales jugándole más a ras de césped que por alto, que fue cuando destacó mucho contra el Osasuna. Pues buscándolo como ante el Levante también fue muy positivo su partido.

Ya ha ganado el Betis su primer partido lejos de la Cartuja en la presente temporada. Ha sido en Europa. En LaLiga, las tres salidas, a Elche, Vigo y Valencia para jugar ante el Levante, se contabilizan con tres empates, dos 1-1 y un 2-2. Así que, y en un campo bastante propicio como es el del Espanyol, llega el equipo bético en un buen momento para conseguir su primera victoria como visitante en el torneo liguero.