Romero: «El Betis tiene a jugadores que pueden hacernos daño»

Carlos Romero, jugador del Espanyol, atendía a los medios de comunicación en la semana previa a recibir al Real Betis en el RCDE Stadium en el encuentro de la octava jornada de LaLiga EA Sports. El defensa blanquiazul señalaba que ante los heliopolitanos esperan «un partido muy difícil. El Betis tiene jugadores que son muy buenos. Tiene una plantilla que es de nivel europeo y va a ser difícil ganarles pero en casa somos fuertes y podemos hacerles daño. Hay que ir con pies de plomo y tener cabeza porque tienen jugadores que pueden hacernos daño y tenemos que estar pendientes de ellos».

El buen arranque del Espanyol hace que ahora las miras sean más altas para los de Manolo González. «La ambición es quedar lo más arriba posible, es lo que queremos. Lo primero es salvarse y a partir de ahí ver dónde podemos llegar. Creemos mucho en lo que hacemos y nos vemos capaces de hacer cosas bonitas. Lo que más hace que estemos así es la mentalidad. Empezamos el año pasado, desde invierno, con esa ambición de querer hacer las cosas bien. Toda la plantilla está enchufada, cree en el míster y en si misma. Eso es lo que hace que el grupo esté bien y dé una muy buena imagen. Nos vemos capaces de ganar a cualquier rival en cualquier campo».

Está siendo considerado el Espanyol uno de los equipos revelación, junto al recién ascendido Elche, y así lo ve Romero: «Acabamos salvándonos en la última jornada la temporada pasada y por eso sorprende que el Espanyol ahora esté arriba, pero nos centramos en nosotros, no en lo de fuera. Tenemos las ideas muy claras, podemos hacer cosas bonitas este año. Queremos quedar lo más arriba posible».

Acerca de su rendimiento individual, Carlos Romero señalaba que «también yo puedo lucir más. Por mi estilo me gusta tener la pelota y participar arriba. Eso me favorece y estoy más a gusto que cuando nos costaba tener el balón«.