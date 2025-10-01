El Betis demuele un espacio de la esquina de Gol Norte con Preferencia para que la futura grada esté al mismo nivel

El Real Betis continúa con el proceso de demolición de la grada de Preferencia del Benito Villamarín, dentro de la obra de remodelación que se culminará con un estadio totalmente renovado y cerrado. Las máquinas 'diplodocus' llevan un alto ritmo de trabajo en las últimas semanas y, después de que el pasado 16 de septiembre comenzara a retirarse la cubierta, el derribo avanza en los plazos previstos para que el viejo graderío del coliseo heliopolitano sea historia totalmente a finales de este mes de octubre o a comienzos de noviembre.

Este miércoles la empresa 'Herri Berri' ha comenzado el derribo de un espacio de los tres anillos, Grada Baja y Primer y Segundo Anfiteatro, que comprenden la esquina de Gol Norte con Preferencia. Cuando se quitaron los asientos de la antigua grada, también se retiraron los asientos de este 'quesito', zona que dejaron diáfana para que las máquinas pudieran entrar en días sucesivos y avanzar también con la demolición de esa pequeña zona. El motivo se ha explicado este miércoles en Betis Televisión, mientras se retransmitía en directo el inicio de estos trabajos.

El Betis demuele este espacio, que levantará, como el nuevo graderío, para que la nueva Preferencia esté perfectamente nivelada a las de Gol Norte y Gol Sur. Así, la alineación entre las tres gradas será la misma, lo que favorecerá también al completo cerramiento del estadio por fuera con el moderno diseño realizado por los estudios de arquitectura Rafael de la-Hoz y Gensler.

En cuanto a la vieja grada de Preferencia, según las imágenes mostradas este miércoles por la televisión oficial del club heliopolitano, la demolición avanza de tal forma que ya sólo queda en pie una parte -prácticamente la mitad hacia Gol Norte- de la planta baja donde estaban las oficinas, los vestuarios o los estudios y la redacción de RTV Betis.