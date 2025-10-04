Abde: «Va a ser mi mejor año en el Betis»

Ez Abde es en estos momentos uno de los estiletes atacantes del Real Betis. Manuel Pellegrini cuida al marroquí y en esta racha de varios partidos entre LaLiga y la Europa League llegará al duelo de mañana ante el Espanyol tras haber marcado contra el Osasuna el gol que abrió el marcado y, frente al Ludogorets, tener tiempo de mandar un balón al palo en los poco más de 20 minutos que el chileno le dio tras sustituir a Riquelme. En los nueve partidos que el Betis ha disputado hasta ahora entre las dos competiciones, está mostrándose bastante entonado en el flanco zurdo y ya le ha ganado la partida al extremo fichado del Atlético de Madrid este verano, y eso que el de Beni Melal no pudo debutar en el curso 25-26 hasta el duelo liguero ante el Levante por la lesión en el tobillo que sufrió ante el Chelsea en la final de la Conference, en la que fue el goleador verdiblanco.

Tras el duelo en Bulgaria, Abde ha asegurado en una entrevista concedida al diario AS que «estoy seguro de que va a ser mi mejor año en el Betis. Sí, ya lo pensé otras veces, pero me encuentro como nunca. Va a ser el mejor, ya veréis. Había que cambiar algo y lo estoy haciendo. Ahora me quedo más al final de los entrenamientos, para trabajar sobre todo en las finalizaciones. Cosas así me están ayudando», explica.

Y eso que este verano pudo abandonar el Betis. Abde reconoce que tuvo propuestas, pero que las paró porque su deseo es el de hacerlo bien y triunfar como verdiblanco: «La verdad es que había muchas ofertas, pero yo le dije claro a mi representante que no quería irme, que me quería quedar en el Betis», asegura.

Más temas:

Betis