Alineaciones probables del Espanyol - Betis de LaLiga EA Sports 2025-2026: onces y banquillo de suplentes

Tres días después de ganar en Razgrad al Ludogorets, el Real Betis visita la Ciudad Condal para medirse al RCD Espanyol con el objetivo de prolongar su racha de victorias en LaLiga y sumar la tercera consecutiva entre las dos competiciones tras la conseguidas con el Osasuna y el conjunto búlgaro. Esta cita en Cornellá, correspondiente a la 8ª jornada de LaLiga EA Sports, será la última para ambos equipos antes del parón FIFA de selecciones de octubre.

Y el Betis, que ya está en zona europea, sexto, quiere como mínimo consolidarse en esas posiciones, tan habituales para los verdiblancos en el ciclo con Pellegrini, sin dejar de mirar arriba, a los puestos Champions. En dinámica positivan andan los verdiblancos, surfeando la ola buena tras ganar los dos últimos partidos oficiales con sendas porterías a cero ante el Osasuna (2-0) y el Ludogorets (0-2).

El posible once del Betis ante el Espanyol

Como suele sucederle cada vez que tiene compromiso europeo, el descanso del plantel ha sido mínimo, pero gracias a las nueve rotaciones introducidas por Pellegrini en Bulgaria, el Betis pondrá en liza en el RCDE Stadium un once de garantías y fresco de piernas capaz de asaltar el estadio del Espanyol.

Alineaciones probables del RCD Espanyol - Real Betis Real Betis Pau López; Bellerín, Natan, Valentín Gómez, Ricardo; Marc Roca, Fornals; Antony, Lo Celso, Abde; Cucho Hernández.

En cualquier caso, se esperan muchos cambios en la alineación. Pau López volvería a la portería y tanto Bellerín como Ricardo a los laterales para que el eje defensivo se mantuviera inalterable con Natan y Valentín Gómez. El centro del campo lo ocuparían Marc Roca y Fornals, con Lo Celso repitiendo como enganche tras la baja de última hora de Amrabat, Antony de vuelta al extremo derecho y al izquierdo, Abde. Arriba, pocas dudas hay de que las funciones de delantero centro las ejercerá Cucho Hernández.

El posible once del Espanyol ante el Betis

El Espanyol suma los mismos puntos que el Betis, doce, fruto del mismo balance que los verdiblancos: tres victorias, tres empates y una sola derrota. No ha perdido aún en su campo pero tampoco ha ganado ninguno de los tres últimos partidos: cayó ante el Real Madrid (2-0), empató con el Valencia en Cornellá (2-2) e igualó con el Girona (0-0) en su visita a Montilivi. Tienen los pericos una única baja, la de Leandro Cabrera. El resto de futbolistas están en principio disponibles.

Alineaciones probables del RCD Espanyol - Real Betis RCD Espanyol Dmitrovic; El Hilali, Calero, Riedel, Romero; Lozano, Edu Expósito; Puado, Pere Milla, Dolan; Roberto.

Con un solo partido a la semana, lo normal es que Manolo González apueste en su once por una línea continuista. Dmitrovic estaría entre palos, con El Hilali, Calero, Riedel y Romero de derecha a izquierda en línea defensiva. Por delante, en el centro del campo, Lozano y Edu Expósito, jugando Pere Milla más liberado. En la zona de ataque, Puado y Dolan serían los extremos y Roberto, el nueve.