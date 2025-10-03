Cucho Hernández, Amrabat, Abde y Ricardo Rodríguez, convocados para el parón de octubre

El Real Betis se medirá a este domingo frente al Espanyol justo antes del próximo parón internacional, que tendrá lugar a partir de la próxima semana. Varios futbolistas de la plantilla bética deberán de unirse a la concentración con su selección durante la segunda semana de octubre. A la citación conocida de Bakambu y Junior, se suman tres habituales con sus respectivas selecciones como Amrabat, Abde y Ricardo Rodríguez, además de Cucho Hernández, que vuelve a entrar en los planes de Colombia.

En el caso de los dos marroquíes, tienen una doble cita con su combinado nacional. Marruecos se enfrentará en un duelo amistoso a Baréin el próximo 9 de octubre y después, cerrará la fase de grupos de clasificación al Mundial con el partido ante el Congo el 14 de octubre. Cabe recordar que Marruecos se clasificó para el próximo Mundial de manera matemática en el anterior parón de selecciones.

Abde regresa a una convocatoria con su selección seis meses después, ya que la lesión que sufrió a finales de la anterior campaña le impidió estar presente en las dos últimas convocatorias del conjunto marroquí. Por su parte, Amrabat alcanzaría la cifra de 70 partidos con la selección de Marruecos si participa en los dos encuentros pendientes.

Por otro lado, Ricardo Rodríguez sigue sumando convocatorias con Suiza, que se medirá ante Suecia y Eslovenia los días 10 y 13 de octubre, respectivamente. La selección suiza se encuentra líder de su grupo, tras haber logrado dos victorias en los dos partidos iniciales de la clasificación al Mundial. El lateral bético es el segundo jugador con más partidos en la historia de la selección de Suiza, en la que aún sigue teniendo un papel importante.

Por último, Cucho Hernández vuelve a contar para Néstor Lorenzo, el seleccionador colombiano, que lo ha incluido en la lista para los encuentros amistosos ante México, que se jugará en el At&t Stadium de Dallas el 11 de octubre, y Canadá, a la que se medirá en el Red Bull Arena de Nueva Jersey tres días más tarde.

Más temas:

Betis