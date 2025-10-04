Lo Celso recoge el guante de Pellegrini

Giovani Lo Celso está volviendo a pasar por un buen momento en el Betis, tras la decisión táctica de Manuel Pellegrini, acertada a posteriori, de darle descanso ante el Osasuna —donde no jugó ni un minuto— y reaparecer de forma ... muy decisiva en el duelo europeo contra el Ludogorets. Esa pausa le vino bien: recargó energías, pulió detalles y volvió al campo con la claridad y frescura que necesitaba para marcar diferencias. En Bulgaria, el de Rosario adelantó a los verdiblancos con un golazo en la primera mitad, y en la segunda participó en la jugada del segundo y definitivo tanto para los béticos. Abrió el balón al hueco para la llegada y el centro de Aitor Ruibal, tras tocar en Junior en el segundo poste, terminó siendo gol en propia puerta del sevillano Son.

El partido contra el Osasuna resultó un buen ejemplo de cómo un entrenador puede leer el estado físico de sus jugadores. Pellegrini decidió prescindir de Lo Celso ante los navarros, argumentando que «no estaba al ciento por ciento recuperado» tras el desgaste de partidos previos. Aunque fue una sorpresa, la decisión estaba sustentada: Lo Celso había acumulado muchos minutos en las citas anteriores y su plena recuperación era vital para los compromisos que restaban de la semana, el europeo ante el Ludogorets y el liguero contra el Espanyol. Este descanso significó una apuesta por su rendimiento a medio plazo, teniendo en cuenta también que, con casi toda seguridad, podía ser convocado por Argentina para los amistosos de octubre ante Venezuela y Puerto Rico. Al reservarlo para el choque contra el Ludogorets, Pellegrini anticipaba que el argentino respondería de mejor forma en un escenario más decisivo. Y así fue.

8 Partidos Hasta ahora, Lo Celso ha participado en ocho encuentros de la temporada 25-26, seis en LaLiga y dos en la Europa League. Ha marcado dos goles, uno en cada competición. Acumula 637 minutos.

Ante el Ludogorets, Lo Celso volvió al once bético con ganas y determinación. No tardó en dejar huella. Pasada la media hora de juego y después de una presión y recuperación alta de Natan, el balón le llegó al argentino, se acomodó y levantó la mirada: con potencia, rosca y precisión, disparó hacia el palo largo, superando al portero del conjunto búlgaro. Un golazo que abrió el marcador y cambió el signo del partido. Muy parecido a los tantos de bella factura de Antony también con su pierna izquierda. Pero su aporte no se detuvo ahí: en la segunda mitad participó de la jugada que culminó en el segundo tanto bético. Desde la medular, con visión, combinó con Aitor, al que le pasó el balón al hueco para la llegada del polivalente jugador catalán, que recibió y centró al segundo palo. Junior llegaba para empujar la pelota hacia el fondo de la portería, pero remató mal y fue el defensor local, el sevillano Son Hidalgo quien desvió sin querer para convertirlo gol en propiameta. Esa combinación entre gol y pre asistencia en el segundo tanto, deja a las claras que Lo Celso no se conforma con «aparecer», sino que demostró mando en el partido, se asoció con los compañeros y generó peligro constante.

Pieza clave en Bulgaria

Son varios los detalles que dejan entrever que el argentino pasa por un buen momento. Uno de ellos es la claridad ofensiva. El golazo desde fuera del área muestra confianza para asumir riesgos y definir con criterio bajo presión. Otro también a destacar es la visión de juego cuando vio el hueco en la defensa local para ponerle el balón justo a Aitor y que el '24' centrara al segundo palo en la jugada que desembocó en el segundo tanto bético. Y otros que también tienen que ver con Pellegrini, como la confianza que el técnico chileno le volvió a dar en un partido importante, en el que el Betis tenía que sumar la victoria, como así ocurrió.

«Importante victoria fuera de casa. Gran esfuerzo de todo el equipo. Seguimos por más. Feliz de volver a marcar con esta camiseta». Giovani Lo Celso Jugador del Betis

Sin ser un jugador como Isco, sí está llamado a liderar al Betis mientras el malagueño continúe recuperándose de la lesión que se produjo en La Rosaleda, de la que el próximo día 9 se cumplirán dos meses. Es por eso que Lo Celso debe mantener este nivel. Para ello, una correcta gestión de cargas físicas, que mantenga vigente ante la competencia, ahora con Fornals al que Pellegrini está alineando como mediapunta, como ocurrió ante el Osasuna y frente al Ludogorets, y evitar las lesiones o los contratiempos físicos y musculares, será clave para el argentino. Para el Betis, contar con un Lo Celso en este estado significa más creatividad, mayor amenaza ofensiva y más variantes tácticas. Para el propio Lo Celso, este tipo de actuaciones refuerzan su rol dentro del equipo, su relación con la afición y su autoestima. Le permiten reivindicarse en partidos donde pudo haber sido cuestionado, y le dan razones para reclamar más continuidad. Si sigue por este camino, puede volver a ser pieza clave no solo en el Betis, sino también en la selección argentina.

Descansar frente al Osasuna fue una jugada estratégica: no fue ausencia por casualidad, sino una decisión pensada para optimizar su rendimiento. Y ante el Ludogorets lo justificó con creces. Lo Celso está en su punto de madurez deportiva. No sólo aspira a ser protagonista, sino a sostenerse como tal. Si mantiene su nivel, gestiona bien su carga y asume la responsabilidad de los grandes mediocampistas ofensivos, podrá extender esta etapa y labrarse un tramo de temporada memorable. El Betis, por su parte, gana un activo decisivo para aspirar a cotas importantes en LaLiga y en Europa y Pellegrini tendrá en Gio una figura cada vez más difícil de prescindir.