Real Betis

Lo Celso recoge el guante de Pellegrini

El argentino, tras descansar contra el Osasuna, volvió a ser decisivo contra el Ludogorets: marcó un golazo para abrir el marcador y abrió el balón al hueco para que Aitor centrase en la jugada que acabó con el segundo tanto

Ludogorets - Betis: El Betis desactiva una antigua trampa al ritmo de Lo Celso (0-2)

Giovani Lo Celso, tras marcar su gol al Ludogorets en la Europa League
Jesús Sevillano

Giovani Lo Celso está volviendo a pasar por un buen momento en el Betis, tras la decisión táctica de Manuel Pellegrini, acertada a posteriori, de darle descanso ante el Osasuna —donde no jugó ni un minuto— y reaparecer de forma ... muy decisiva en el duelo europeo contra el Ludogorets. Esa pausa le vino bien: recargó energías, pulió detalles y volvió al campo con la claridad y frescura que necesitaba para marcar diferencias. En Bulgaria, el de Rosario adelantó a los verdiblancos con un golazo en la primera mitad, y en la segunda participó en la jugada del segundo y definitivo tanto para los béticos. Abrió el balón al hueco para la llegada y el centro de Aitor Ruibal, tras tocar en Junior en el segundo poste, terminó siendo gol en propia puerta del sevillano Son.

