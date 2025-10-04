Manolo González cree que el Betis tiene «una de las cinco mejores plantillas de LaLiga»

El Betis visitará este domingo, a partir de las 18.30, al Espanyol en partido de la octava jornada de LaLiga y en la víspera del encuentro se han podido conocer las impresiones de ambos entrenadores. El técnico del Espanyol, Manolo González, cree que «estamos ofreciendo buenas sensaciones y salimos convencidos de lo que hacemos y con la idea de competir al máximo cada semana».

En cuanto al Betis, Manolo González considera que el equipo verdiblanco cuenta con «una de las cinco mejores plantillas de LaLiga. Es un grupo compensado y puede jugar sin problemas jueves y domingo. Por eso, el partido de mañana es muy complicado, muy exigente. Nosotros sabemos dónde estamos, llegamos bien y convencidos de lo que hacemos».

El equipo bético afrontará el encuentro de este domingo 72 horas después del triunfo ante el Ludogorets (0-2) en la segunda jornada de la Europa League. Piensa Manolo González en referencia al Betis que «es posible que no repitan demasiado la alineación este domingo. Insisto en que es un equipo con mucho potencial, pero estamos convencidos de que lo sacaremos adelante».

También ha hablado el técnico del Espanyol sobre el partido que tuvo lugar en mayo en el RCDE Stadium y que terminó con triunfo del equipo bético (1-2) en los últimos minutos con un gol de Antony. Según Manolo González, «se decidió por la calidad individual de dos jugadores en en los minutos finales. Fueron dos acciones de mucha calidad y los partidos se ganan o se pierden por el acierto de los jugadores».