Suscríbete a
+Palmera

Espanyol - Betis: Pau López lanza al Betis y evita una injusticia (1-2)

El meta detiene un penalti en el minuto 101 tras nefasta actuación arbitral y los verdiblancos culminan su remontada con goles de Cucho y Abde

Espanyol - Betis: resumen, goles, resultado y reacciones

Espanyol - Betis, en directo

Espanyol - Betis: Pau López lanza al Betis y evita una injusticia (1-2)
efe
Mateo González

Mateo González

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Golpe en la mesa del Betis en Cornellá. De nuevo por la vía de la remontada, de nuevo gracias a golazos. Y gracias a Pau López, que detuvo un penalti a Puado en el mimuto 101. Solucionó una injusticia porque lo del arbitraje ... de Galech fue lamentable. De verdad, de juzgado de guardia. El primer triunfo fuera de casa de la temporada, la tercera victoria consecutiva, el salto hacia los puestos Champions a la espera de lo que haga el Atlético ahora contra el Celta. Está lanzado el Betis de Pellegrini, que llega al parón con una sonrisa dado que en LaLiga ha puesto las cosas en su sitio, a un punto del tercero (Villarreal, próximo rival) y en Europa también está haciendo los deberes. La seguridad en sí mismo que muestra este equipo es similar a la de la 2021-22, aquella campaña histórica que fue la mejor con el chileno. Ese desafío es el que tiene entre manos. Porque los verdiblancos se pueden permitir momentos de zozobra en el mismo partido en el que luego pegan dos picotazos y lo hacen suyo. El 1-0 de Pol Lozano fue una sacudida pero es que el arranque de la segunda mitad mostró al verdadero Betis, al que descansa sobre su calidad. Golazos de Cucho Hernández y Abde para poner el 1-2 definitivo y luego gestión con la pelota en los pies y solvencia defensiva para llevarse los tres puntos, que ya hacen quince en la tabla, en la que Europa ya es una realidad, un año más. Y don Pau López como héroe.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app