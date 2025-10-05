Espanyol - Betis: Pau López lanza al Betis y evita una injusticia (1-2)

Golpe en la mesa del Betis en Cornellá. De nuevo por la vía de la remontada, de nuevo gracias a golazos. Y gracias a Pau López, que detuvo un penalti a Puado en el mimuto 101. Solucionó una injusticia porque lo del arbitraje ... de Galech fue lamentable. De verdad, de juzgado de guardia. El primer triunfo fuera de casa de la temporada, la tercera victoria consecutiva, el salto hacia los puestos Champions a la espera de lo que haga el Atlético ahora contra el Celta. Está lanzado el Betis de Pellegrini, que llega al parón con una sonrisa dado que en LaLiga ha puesto las cosas en su sitio, a un punto del tercero (Villarreal, próximo rival) y en Europa también está haciendo los deberes. La seguridad en sí mismo que muestra este equipo es similar a la de la 2021-22, aquella campaña histórica que fue la mejor con el chileno. Ese desafío es el que tiene entre manos. Porque los verdiblancos se pueden permitir momentos de zozobra en el mismo partido en el que luego pegan dos picotazos y lo hacen suyo. El 1-0 de Pol Lozano fue una sacudida pero es que el arranque de la segunda mitad mostró al verdadero Betis, al que descansa sobre su calidad. Golazos de Cucho Hernández y Abde para poner el 1-2 definitivo y luego gestión con la pelota en los pies y solvencia defensiva para llevarse los tres puntos, que ya hacen quince en la tabla, en la que Europa ya es una realidad, un año más. Y don Pau López como héroe.

La profundidad de la plantilla es la que sostiene la política de rotaciones de Pellegrini y la ambición del club es la que suministra gasolina a la confianza de todos. El Betis quiere, puede y sabe. Y eso que no fue un gran día de sus referentes como Lo Celso o Antony, pero tiene tantos argumentos que soluciona con cualquiera de los demás. En una semana de viajes y cansancio se hizo con tres puntos, que se metieron como los de Bulgaria en su maleta y que hacen brillar su caminar liguero asentándose en la seguridad atrás y en la pegada en los últimos metros. Y en el cajón quedan las quejas sobre la actuación del árbitro, que no tuvo gafas para ver la falta sobre Lo Celso en el 1-0 y tampoco un penalti sobre Abde. Aun así, el triunfo fue claro, justo y necesario. Que el Betis ya está ahí arriba, donde debe y quiere.

El partido, por su altura, invitaba a dar un paso adelante. Lo propuso Pellegrini con su línea de presión pero había huecos en el escalonamiento entre Marc Roca, Fornals y Lo Celso. Y los extremos tampoco cerraban bien. Con eso, muchas facilidades para que Roberto, Puado o Pere Milla recibieran y se dieran la vuelta para encarar. Ese dolor de cabeza no se ajustaba y se añadía al criterio oscilante de Galech Apezteguía, que obviaba los merecimientos que hizo Carlos Romero para ver la primera amarilla con agarrón sobre Antony en un contragolpe que tenía el añadido de que Dmitrovic andaba de excursión fuera de su área. Ricardo tuvo el gol en un cabezazo tras córner de Lo Celso pero no abrió el marcador. Lo hizo Pol Lozano al enganchar una volea alta que parabólicamente superó a Pau López. Antes había caído Lo Celso tras despejar de cabeza y ser arrollado por Dolan pero el árbitro y el VAR pasaron de esa clara falta y dieron el tanto por válido.

Al Betis le entran las prisas y se convierte en un equipo cada vez más largo. Fornals se ajusta un poquito y el Espanyol ve que tiene patente de corso para frenar cada avance con falta. Hay espacios para correr pero ni Antony ni Abde están finos con el desborde. Fornals ve amarilla y Valentín remata alto de cabeza tras irse de aventura al área rival en una arrancada. Abusa Bellerín del juego del lateral interior y no hay claridad en los últimos metros para conectar un remate, con casillero inmaculado para los de Pellegrini en toda la primera mitad. Pudo haber sido el de Lo Celso de falta directa pero Riedel lo evitó de cabeza desde la barrera. A Antony se le cruzan los cables con Pere Milla y le da un balonazo cuando estaba en el suelo. Amarilla para el brasileño y para Puado, que se metió en la refriega. El duelo llega al descanso con ruido e intensidad pero sin ocasiones del Betis para empatar.

Pero la historia iba a cambiar nada más comenzar la segunda mitad. Fornals merecía el gol con un tirazo con la izquierda que Dmitrovic desviaba hacia el larguero. En la acción siguiente El Hilali cometía penalti sobre Abde, al que arrolló, pero de nuevo el árbitro hacía mutis por el foro. Pau también se lucía con una estirada a disparo de Pere Milla. Pero el Betis ya estaba cocinando el gol del empate, el inicio de la remontada. Lo Celso abre a la banda izquierda, donde llega Ricardo con la idea clara de dónde quería centrar. Cucho lo lee, Ricardo lee a Cucho. La pelota era muy buena pero se convirtió en perfecta con el giro de cuello del colombiano. Imposible para Dmitrovic. Golazo y explosión de alegría de la numerosa parroquia bética que siempre acompaña en Cataluña.

El Betis ve que el partido se le pone de cara, que está para darle la vuelta del todo. Sus jugadores muerden por cada balón porque huelen la sangre. Y ahí está Fornals para lanzar a Abde en carrera. El pase del castellonense es una maravilla pero el control del marroquí lo eleva porque se queda solo, se acomoda con la izquierda y la cruza suave ante Dmitrovic. Otro gol de bella factura y mayor importancia. El 1-2 recuerda al de la temporada pasada pero aún queda un mundo para el final y los verdiblancos se dedican a tocar y tocar para ganar tiempo ante unos blanquiazules despistados, que corren como pollos sin cabeza. Si acaso Roberto molesta arriba pero todo está bajo control.

Los cambios van variando las sensaciones y el Betis comienza a llegar menos, a quedarse más corto ahora que no tiene a Lo Celso, Antony ni Fornals, fuera por las rotaciones para dar entrada a Riquelme, Aitor y Altimira. La gestión de estos minutos será clave en lo que suceda en el encuentro. Abde quiere correr y cada vez que coge la pelota genera sensación de peligro. Pero el Betis quiere dormir y correr, no hay miedo al pase atrás pero falta seguridad arriba. Riquelme se diluye en muchas jugadas cuando es necesaria la posesión y en otras veces sus pases son poco precisos.

Dmitrovic; El Hilali (Rubén Sánchez, m. 83), Riedel, Cabrera, Romero; Lozano (Kike García, m. 68), Edu Expósito (Terrats, m. 83); Puado, Pere Milla (Urko, m. 60), Dolan (Koleosho, m. 68); y Roberto. Real Betis Pau López; Bellerín, Natan, Valentín, Ricardo; Marc Roca, Fornals (Altimira, m. 76); Antony (Aitor, m. 76), Lo Celso (Riquelme, m. 69), Abde; y Cucho Hernández (Bakambu, m. 90).

Pau López; Bellerín, Natan, Valentín, Ricardo; Marc Roca, Fornals (Altimira, m. 76); Antony (Aitor, m. 76), Lo Celso (Riquelme, m. 69), Abde; y Cucho Hernández (Bakambu, m. 90). Árbitro Galech Apezteguía (Comité Navarro). Amonestó a Pere Milla, Fornals, Antony, Puado.

Galech Apezteguía (Comité Navarro). Amonestó a Pere Milla, Fornals, Antony, Puado. Goles 1-0, m. 15: Pol Lozano. 1-1, m. 54: Cucho Hernández. 1-2, m. 63: Abde.

Se pide un penalti por manos de Rubén Sánchez que Galech tampoco aprecia. El encuentro vuelve a estar para una agitación al contragolpe, con Abde y Aitor como estiletes. El balón llega al área bética pero apenas hay inquietud. Riquelme con un centro chut despista a todos pero pudo tener el tercero. Quiere el Betis agarrar con todas las fuerzas los tres puntos en una semana tan complicada por el viaje a Bulgaria y el cansancio, pero la rotación le sirve para estar fuerte en todos los momentos y salta a la cuarta plaza, con quince puntos en su casillero después de tres triunfos consecutivos en LaLiga, el último ante un rival directo tal y como había comenzado la temporada el Espanyol. Galech culmina su día terrible yendo al monitor a ver un penalti de Valentín por codazo a Cabrera cuando había sido empujado. Increíble. Pero la justicia estaba a la vuelta de la esquina en las manos de Pau López, héroe con su parada salvadora en el minuto 101 con estirada ante Puado. Ya está el Betis ahí arriba, a un punto del tercero.