Galech Apezteguía, árbitro para el Espanyol - Betis

El Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol ha dado a conocer los árbitros que dirigirán los encuentros de mañana domingo correspondientes a la jornada 8ª de LaLiga de Primera división. El Espanyol - Betis le corresponde a Iosu Galech Apezteguía, del Comité Navarro, quien estará apoyado desde el VAR por Valentín Pizarro Gómez.

Se da la circunstancia de que Galech Apezteguía debuta en LaLiga 25-26 en Primera división, así que no tiene precedentes con el conjunto verdiblanco. Tampoco con el Espanyol.

Hasta la fecha, el árbitro pamplonés ha dirigido cuatro partidos de Primera, el Celta 0-2 Getafe de la primera jornada; el Elche 2-0 Levante de la tercera; el Alavés 1-2 Sevilla de la quinta; y el Real Sociedad 1-0 Mallorca de la sexta. Así que, sin empates, su balance es de dos victorias locales y dos visitantes. Máxima igualdad.

Sí cuenta con un amplio bagaje en Segunda división, donde ha pitado un total de 132 encuentros oficiales en seis temporadas.