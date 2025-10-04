Suscríbete a
Galech Apezteguía, árbitro para el Espanyol - Betis

El colegiado navarro debuta esta temporada 25-26 en Primera división

Veinte jugadores en la convocatoria del Betis para la visita al Espanyol

Galech Apezteguía, árbitro de Primera división ABC
Jesús Sevillano

Jesús Sevillano

El Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol ha dado a conocer los árbitros que dirigirán los encuentros de mañana domingo correspondientes a la jornada 8ª de LaLiga de Primera división. El Espanyol - Betis le corresponde a Iosu Galech Apezteguía, del Comité Navarro, quien estará apoyado desde el VAR por Valentín Pizarro Gómez.

Se da la circunstancia de que Galech Apezteguía debuta en LaLiga 25-26 en Primera división, así que no tiene precedentes con el conjunto verdiblanco. Tampoco con el Espanyol.

Hasta la fecha, el árbitro pamplonés ha dirigido cuatro partidos de Primera, el Celta 0-2 Getafe de la primera jornada; el Elche 2-0 Levante de la tercera; el Alavés 1-2 Sevilla de la quinta; y el Real Sociedad 1-0 Mallorca de la sexta. Así que, sin empates, su balance es de dos victorias locales y dos visitantes. Máxima igualdad.

Sí cuenta con un amplio bagaje en Segunda división, donde ha pitado un total de 132 encuentros oficiales en seis temporadas.

