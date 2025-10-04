El Betis Deportivo sigue sin encontrar el camino del triunfo (1-1)

Tampoco fue en la sexta jornada. El Betis Deportivo no sabe todavía lo que es ganar en lo que va de temporada. Este sábado ha empatado (1-1) con el Algeciras en el encuentro que ha tenido lugar en la ciudad deportiva Luis del Sol. El filial verdiblanco jugó con un futbolista más gran parte del segundo tiempo tras la expulsión de Víctor Ruiz pero el resultado final no fue más allá del reparto de puntos.

Quedaba cerca el final de la primera mitad cuando el Algeciras se adelantó en el marcador. El colegiado, tras revisión de las imágenes, señaló penalti y Manín estableció el 0-1 con el que se llegó al tiempo de descanso. El entrenador verdiblanco, Javi Medina, realizó dos sustituciones para el inicio del segundo tiempo. El Algeciras afrontó el partido con un futbolista menos desde el minuto 55. Hubo revisión por parte del colegiado y expulsión de Víctor Ruiz.

El Betis Deportivo siguió buscando el gol y lo encontró a falta de poco más de un cuarto de hora pare el 90 por mediación de Sosu. No se movió más el marcador y el filial bético sigue sin ganar después de seis jornadas disputadas en el grupo II de Primera RFEF. Cuatro empates y dos derrotas es el balance hasta el momento del Betis Deportivo. Para el próximo sábado está previsto el partido a domicilio ante el filial del Villarreal en la séptima jornada del campeonato.

En el encuentro de este sábado ante el Algeciras los futbolistas del Betis Deportivo que han participado han sido Manu González; Ian Forns (Reina, m. 69), Oreiro, Félix (Toral, m. 88), Bladi; Gnangoro (Gismera, m. 46), Mawuli; Sorroche, Morante (Destiny, m. 88), Borja Alonso (Sosu, m. 46) y Rodrigo Marina.

