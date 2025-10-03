Dónde ver Espanyol - Betis: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

El Real Betis apenas tiempo para recuperarse y preparar el siguiente partido, que en este caso lo lleva hasta la Ciudad Condal para enfrentarse este domingo a domicilio al RCD Espanyol, en encuentro correspondiente a la 8ª jornada de LaLiga EA Sports. Será el último para ambos antes del parón de selecciones de octubre y medirá a dos equipos igualados a puntos, en la tabla, con doce. Te contamos a continuación todos los detalles de este encuentro y cómo verlo y seguirlo.

Dónde ver el Espanyol - Betis: en qué canal lo televisan y plataformas de streaming

El partido entre el conjunto blanquiazul y el verdiblanco correspondiente a la 8ª jornada liguera será retransmitido por DAZN LaLiga TV (diales 55 y 58 en Movistar y 113 y 114 en Orange) y en LaLiga TV Bar (dial 300) en los establecimientos.

A qué hora es el Espanyol - Betis: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega

El RCD Espanyol y el Real Betis se enfrentan este domingo, 5 de octubre, a las 18.30 horas en el RCDE Stadium.

Cómo seguir el Espanyol - Betis

El duelo de la 8ª jornada liguera entre el conjunto de Manolo González y el de Manuel Pellegrini se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde esta misma web: Alfinaldelapalmera.com donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de ABC de Sevilla. En ambas webs, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con este partido de LaLiga EA Sports 2025-2026.

Todo lo que hay que saber del Espanyol - Betis

El Betis de Pellegrini siempre quiere más. Ha enfilado el carril de las victorias, con un par de triunfos ligueros a los que se ha sumado el conseguido en Razgrad ante el Ludogorets (0-2), y de ahí no quiere salir. A esta dinámica tan positiva aspiran los verdiblancos a darle carrete a propósito de la visita al Espanyol, que ha protagonizado un sorprendente arranque de temporada gracias a los doce puntos que ya reúne en el casillero. Los mismos tiene un Betis que ya es sexto y mira de frente y sin complejos a los puestos de Liga de Campeones, esa zona de la tabla en la que desea establecerse con el fin de romper esta temporada ese techo de cristal.

Del RCDE Stadium guarda el Betis un grato y reciente recuerdo ya que en ese campo completó la campaña pasada una de sus mejores actuaciones en feudo adversario, con remontada, victoria, un ataque muy prolífico y dos golazos, de Lo Celso y Antony. El parte de bajas, salvo novedades en estas escasas horas entre un encuentro y otro (la expedición regresó este viernes al mediodía de Bulgaria), lo integrarán de nuevo Isco, Bartra, Llorente y Deossa. De jueves a domingo siempre mueve el cesto Pellegrini y no será diferente en esta ocasión. Volverá Pau López a la portería y es probable que también regresen al once titular futbolistas como Bellerín, Ricardo, Amrabat, Fornals, Abde y Cucho Hernández. Buscarán los verdiblancos su tercer triunfo consecutivo para consolidarse en zona europea.

Cómo llega el Espanyol

El Espanyol de Manolo González recibe al Betis bien situado en la tabla y tras un arranque notable de la temporada, si bien es verdad que ha perdido vuelo en los últimos tres encuentros, con una derrota (2-0 en el Bernabéu) y sendos empates con el Valencia en casa (2-2) y el Girona en Montilivi (0-0). En principio, el cuadro perico contará con una única baja para este partido, la de Leandro Cabrera, por lesión, aunque Urko tiene molestias y es duda. En su campo, el Espanyol ha vencido al Atlético de Madrid (2-1), al Osasuna (1-0) y al Mallorca (3-2), antes del citado reparto de puntos con el Valencia. Tiene un bloque bien definido en la que repiten la mayor parte de los futbolistas del curso anterior, siendo Dmitrovic, Urko, Riedel y Dolan las principales novedades. La punta de ataque es para Roberto Fernández con la siempre peligrosa alternativa del experimentado Kike García.