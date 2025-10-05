Suscríbete a
+Palmera

Espanyol - Betis: Toca empezar a sumar de a tres lejos de la Cartuja en LaLiga

El Betis busca ante el Espanyol su tercera victoria liguera seguida, primera como visitante

Pellegrini volverá a utilizar de inicio a piezas como Bellerín, Antony o el Cucho, que no jugaron en Bulgaria

Dónde ver Espanyol - Betis: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

Varios futbolistas del Betis, en un entrenamiento del Betis
Varios futbolistas del Betis, en un entrenamiento del Betis juan flores
Jesús Sevillano

Jesús Sevillano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Tras la victoria en Razgrad, la primera en este curso en la Europa League, retoma el Real Betis la competición liguera con el atractivo partido correspondiente a la octava jornada ante el Espanyol en el RCDE Stadium de Cornellá-El Prat, El equipo ... de Manolo González ha comenzado de forma muy positiva el campeonato 25-26 y se encuentra igualado a los verdiblancos en la tabla clasificatoria, con 12 puntos. Se trata de una buena piedra de toque para los heliopolitanos, que llegan al duelo tras dos victorias seguidas en LaLiga, 3-1 a la Real Sociedad y 2 a 0 al Osasuna, pero buscando el primer triunfo lejos del Estadio de la Cartuja en el torneo liguero. Hasta el momento, las tres salidas se contabilizan en tres empates: a uno en Elche y Vigo y a dos en el campo del Levante.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app