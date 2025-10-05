Espanyol - Betis: Toca empezar a sumar de a tres lejos de la Cartuja en LaLiga

Tras la victoria en Razgrad, la primera en este curso en la Europa League, retoma el Real Betis la competición liguera con el atractivo partido correspondiente a la octava jornada ante el Espanyol en el RCDE Stadium de Cornellá-El Prat, El equipo ... de Manolo González ha comenzado de forma muy positiva el campeonato 25-26 y se encuentra igualado a los verdiblancos en la tabla clasificatoria, con 12 puntos. Se trata de una buena piedra de toque para los heliopolitanos, que llegan al duelo tras dos victorias seguidas en LaLiga, 3-1 a la Real Sociedad y 2 a 0 al Osasuna, pero buscando el primer triunfo lejos del Estadio de la Cartuja en el torneo liguero. Hasta el momento, las tres salidas se contabilizan en tres empates: a uno en Elche y Vigo y a dos en el campo del Levante.

Llega el equipo de Manuel Pellegrini al duelo también ofreciendo buenas sensaciones, ya que, a excepción de los lesionados Bartra, Llorente, Isco y Deossa, y de Pablo García, que se encuentra disputando el Mundial sub 20, el técnico chileno va poco a poco engranando las piezas con las que cuenta en el vestuario. El propio técnico santiaguino viene valorando en sus últimas comparecencias lo equilibrado que le parece el plantel, por eso está pudiendo rotar y permitir que, por ejemplo, Lo Celso no sumara ningún minuto ante el Osasuna, o que ocurriera lo mismo con Bellerín, Antony o el Cucho Hernández, además del guardameta Pau López, en Bulgaria, lo que les permite llegar con poca carga y más frescos al duelo ante el conjunto blanquiazul barcelonés, en el que los tres puntos en juego son importantes.

Tiene claro Pellegrini que «los puntos de LaLiga no vuelven» y ya han volado algunos, como por ejemplo en la primera jornada en el Martínez Valero o en el duelo ante el Levante, pese al 2 a 0 a los pocos minutos con los que se puso a su favor el cuadro de Julián Calero. Así que es momento de continuar con la dinámica positiva y no perder más puntos lejos de la capital hispalense. También, porque después del parón afrontará el cuadro heliopolitano los encuentros ligueros ante el Villarreal y el Atlético de Madrid, el primero en tierras castellonenses y el segundo en la Cartuja. Así que siempre será mejor enlazar esos encuentros en la lucha por los puestos europeos con 15 puntos que con 12.

Por su parte, el Espanyol afronta este duelo con la ambición de hacer valer su condición de local y recuperar sensaciones tras una serie de partidos fuera de casa. En sus últimas salidas, el conjunto catalán mostró partidos con altibajos, y ahora quiere que su público impulse una versión más consistente. En declaraciones recientes, el lateral Carlos Romero advirtió que el Betis es un rival de mucho nivel, pero que en Cornellà «somos muy fuertes» y que el equipo «cree mucho en lo que estamos haciendo». En la web oficial del club se ha destacado también ese optimismo pie a pie: «Hemos ganado a grandes rivales aquí, aunque sabemos que será un partido muy difícil. El Betis tiene una plantilla de nivel europeo…».

Para el Espanyol, el gran reto será hacerse valer en casa, imponerse y evitar conceder espacios en transición. Su plantilla cuenta con jugadores capaces de generar desequilibrio por bandas, pero deberá tener máxima concentración ante un Betis con recursos técnicos y experiencia. También, minimizar pérdidas en zona peligrosa y controlar las incursiones rivales será esencial para evitar sustos. El Betis, en cambio, suele apostar por un bloque compacto, una defensa bien ordenada, presión alta y ruptura rápida hacia adelante. Pellegrini confía en que su mediocampo pueda imponer ritmo, conectar con los delanteros y replegar con eficacia cuando el rival busque incomodar. La batalla en el centro del campo puede ser decisiva. Quien controle esa zona podrá inclinar el juego hacia su favor. Las transiciones y las pérdidas forzadas pueden resultar letales, sobre todo si alguno de los dos equipos provoca desconciertos en el bloque defensivo contrario.

Vuelta a la unidad 'a' sin Amrabat

Después de que ante el Ludogorets fueran titulares jugadores como Álvaro Valles, Aitor, Junior, Altimira, Chimy Ávila, Lo Celso, Riquelme y Bakambu, Pellegrini y su cuerpo técnico volverán a utilizar a otros futbolistas que en los encuentros ligueros están teniendo, por rendimientos individuales y también que ayudan en lo grupal, mejores apariciones. En la portería volverá Pau López, que volverá a la que fue su casa; en la defensa los laterales serán de nuevo Bellerín y Ricardo Rodríguez. Antony partirá desde la derecha y Abde desde la izquierda, mientras que el Cucho Hernández será la referencia arriba.

Dado que se ha caído a última hora Sofyan Amrabat por esa lesión miofascial tras el golpe sufrido ante el Ludogorets, Marc Roca puede formar junto a Fornals el eje del centro del campo, mientras que Lo Celso debería estar por delante creando el fútbol de ataque. El regreso del centrocampista catalán era necesario y está respondiendo con buenas actuaciones. Pellegrini ya lo alineó junto a Amrabat ante el Osasuna y por delante ubicó al centrocampista castellonense actuando en la mediapunta dejando fuera a Lo Celso, cuya actuación ante el Ludogorets fue la del futbolista líder y determinante que se espera del de Rosario. Ahora los tres convivirán y podrán ser de la partida, quedando Altimira esperando su oportunidad en el banquillo.

Alineaciones probables RCD. Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Riedel, Carlos Romero; Pere Milla, Pol Lozano, Expósito, Puado; Dolan y Roberto.

Dmitrovic; El Hilali, Calero, Riedel, Carlos Romero; Pere Milla, Pol Lozano, Expósito, Puado; Dolan y Roberto. Real Betis: Pau López; Bellerín, Natan, Valentín Gómez, Ricardo Rodríguez; Marc Roca, Fornals; Antony, Lo Celso, Abde; y Cucho Hernández.

Pau López; Bellerín, Natan, Valentín Gómez, Ricardo Rodríguez; Marc Roca, Fornals; Antony, Lo Celso, Abde; y Cucho Hernández. Árbitro: Galech Apezteguía (Comité navarro).

Galech Apezteguía (Comité navarro). Estadio, hora y televisión: RCDE Stadium, 18.30 horas, DAZN.

En el Espanyol, por su parte, Manolo González no podrá contar con Cabrera por lesión, mientras que Urko González será duda hasta última hora. El técnico puede volver a juntar en el ataque a los Roberto, el capitán Puado, Pere Milla y Dolan. El cuadro blanquiazul no ha perdido aún en su estadio: acumula tres victorias seguidas, una al Atlético de Madrid, y un empate en los cuatro encuentros jugados.