Pablo García, titular y pase en el gol del triunfo de España sub 20 ante Brasil

La selección española sub 20 sigue en el Mundial. El equipo dirigido por Paco Gallardo estará en los octavos de final del torneo al clasificarse como una de las cuatro mejores terceras de grupo. En primer lugar, España necesitaba ganar a Brasil en la tercera jornada y lo hizo con un solitario gol de Iker Bravo al inicio del segundo tiempo regateando y rematando tras recibir una asistencia del futbolista del Betis Pablo García.

La selección española ganó 1-0 a Brasil y tocaba esperar al resto de la jornada. Con el triunfo de Australia ante Cuba (3-1) se confirmó de manera matemática la presencia de España en los octavos de final. Ahora queda conocer si Japón o Ucrania se convierten en el equipo con el que se cruzará la selección española en la eliminatoria.

En el primero de los partidos de España en el Mundial sub 20, que terminó con derrota ante Marruecos (2-0), Pablo García fue suplente de inicio y tuvo la oportunidad de participar en la última media hora. Ya en la segunda jornada, el futbolista bético fue titular en el España-México que terminaría con empate (2-2). Pablo García marcó el primer gol de la selección española y fue sustituido a seis minutos del 90.

Hasta el momento de iniciar su participación con la selección española sub 20, Pablo García había participado en cinco encuentros con el equipo bético en el campeonato 25-26 de Primera división. El último de ellos fue el 19 de septiembre en el partido ante la Real Sociedad en el estadio de la Cartuja cuando sustituyó a Antony en el minuto 71.

El próximo fin de semana no habrá fútbol en Primera división por el segundo parón de la temporada en el calendario debido a los partidos internacionales de selecciones. El regreso del Betis a la competición está previsto para el sábado 18 de octubre con el encuentro a domicilio ante el Villarreal en la novena jornada de LaLiga.

