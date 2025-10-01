Bakambu y Junior, convocados con el Congo y República Dominicana

El Real Betis tiene por delante dos partidos en los próximos cuatro días. El primero de ellos, este jueves frente al Ludogorets, correspondiente a la segunda jornada de la Europa League. Tres días después, el conjunto de Manuel Pellegrini repetirá como visitante en el encuentro contra el Espanyol, que significará el último partido del Real Betis antes del parón de selecciones de la próxima semana. En el mencionado parón, Bakambu y Junior han sido convocados para sus encuentros internacionales.

En el caso del delantero africano, tendrá una doble cita con la República Democrática del Congo. El viernes 10 de octubre se enfrentará a Togo como visitante y el día 14, recibirá a Sudán como local. Esos dos encuentros cerrarán la fase de grupos de la Clasificación del Mundial de 2026, en los que podrá obtener una plaza para la repesca. La selección congoleña, que se encuentra segunda clasificada, está a dos puntos de Senegal y solo un 'pinchazo' de los senegaleses le abriría las opciones de ser primera de grupo.

En cambio, Junior Firpo sólo tendrá que disputar un partido con la República Dominicana. El lateral bético, que suele ser un habitual en las convocatorias de su selección, jugará un amistoso ante Uruguay el próximo viernes 10 de octubre, por lo que todo apunta que regresará días antes que Bakambu.

