Antony vuelve al escenario en el que marcó el mejor gol de LaLiga 2024-25

Vuelve el Betis al RCDE Stadium, vuelve Antony al escenario en el que anotó el mejor gol de la temporada 2024-25. El momento Antony, como definió Héctor Ruiz en su emocionante narración en Movistar. Tomó la pelota en el balcón derecho del ... área del Espanyol, con 1-1 en el marcador tras las dianas de Roberto Fernández y Lo Celso, y se acomodó hacia su pierna izquierda para mandar la pelota a la escuadra de Joan García y completar la remontada bética en un duelo muy importante para sus aspiraciones europeas.

Fue aquel un momento simbólico para Antony en el Betis dando el triunfo con una acción decisiva en un minuto clave. Algo que justificó no sólo su llegada sino también el esfuerzo posterior para su fichaje. Era el 4 de mayo y la jornada 34ª de LaLiga. El Betis formó con Adrián; Sabaly (Bellerín, m. 80), Bartra, Natan, Ricardo Rodríguez; William Carvalho (Isco, m. 59), Altimira; Antony, Lo Celso, Jesús Rodríguez (Abde, m. 60); y Cucho (Bakambu, m. 80).

No hay que olvidar tampoco de ese encuentro el 1-1 obra de Lo Celso en el minuto 85 con un eslalon maravilloso en el que se fue de cuatro rivales para marcar con el exterior entrando en el área. Una obra de arte que fue superada por ejecución y momento del partido por Antony con su 1-2.

"ES EL MOMENTO ANTONY, ES EL MOMENTO ANTONY".



"ES EL MOMENTO ANTONY, ES EL MOMENTO ANTONY".

Cabe recordar que ese triunfo ante el Espanyol fue el último del Betis fuera de casa en LaLiga, dado que posteriormente empató a dos con el Rayo, perdió 4-1 con el Atlético y firmó tablas con Elche (1-1), Celta (1-1) y Levante (2-2), ya esta campaña. Ahora espera sorprender a un equipo que está en la zona alta de la clasificación con doce puntos, igualado con el Betis, que está un puesto por encima por balance de goles.

Una icónica narración

Ha quedado también para el recuerdo la narración de la televisión que emitió aquel encuentro del gol de Antony. Le tocó aquel partido a Héctor Ruiz, que mostró su sorpresa ante el golazo del brasileño ante los espectadores mientras contaba la jugada. Su 'es el momento Antony, es el momento Antony', mientras el balón hacía una comba tras el disparo con la izquierda del de Osasco y superaba a Joan García para colarse en la portería del Espanyol, aún sigue en el imaginario de los béticos.

Tras descansar y no sumar minutos en el duelo europeo contra el Ludogorets, Antony, que está poco a poco cogiendo el ritmo y la forma óptima de rendimiento que mostró en los cuatro meses de la pasada temporada en los que destacó sobremanera con el Betis en su cesión procedente del Manchester United, llega fresco al duelo frente al Espanyol y tratará de ser decisivo de nuevo.