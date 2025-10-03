Suscríbete a
+Palmera

Antony vuelve al escenario en el que marcó el mejor gol de LaLiga 2024-25

El brasileño decidió en mayo la remontada verdiblanca en el RCDE Stadium con un golazo en el alargue que fue elegido como el más destacado del campeonato

El Betis visitará al Espanyol el domingo 5 de octubre a las 18.30

Antony celebra su golazo en el Espanyol - Betis de la temporada pasada
Antony celebra su golazo en el Espanyol - Betis de la temporada pasada laliga
Mateo González

Mateo González

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Vuelve el Betis al RCDE Stadium, vuelve Antony al escenario en el que anotó el mejor gol de la temporada 2024-25. El momento Antony, como definió Héctor Ruiz en su emocionante narración en Movistar. Tomó la pelota en el balcón derecho del ... área del Espanyol, con 1-1 en el marcador tras las dianas de Roberto Fernández y Lo Celso, y se acomodó hacia su pierna izquierda para mandar la pelota a la escuadra de Joan García y completar la remontada bética en un duelo muy importante para sus aspiraciones europeas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app