El Espanyol pierde a uno de sus pilares para recibir al Betis

El Real Betis visita este domingo el RCDE Stadium para disputar la jornada 8 de LaLiga EA Sports. Según Mundo Deportivo, el conjunto catalán no podrá contar por segunda semana consecutiva con uno de sus capitanes, Leandro Cabrera. El defensor uruguayo arrastra unas molestias en el aductor que ya le impidieron jugar la semana pasada frente al Girona.

El central de Montevideo lleva siendo una pieza fija en el sistema de Manolo González desde que el técnico lucense se hiciera cargo del primer equipo del Espanyol en marzo de 2024. Hasta la actualidad, el zaguero charrúa se posiciona como uno de los diez jugadores con más duelos ganados por alto en lo que va de Liga 2025/26.

De esta manera, Manolo González tendrá que realizar ajustes en su alineación para suplir la la ausencia de una de las piezas principales de la columna vertebral del equipo. Lo más probable es que el técnico lucense opte por repetir con Fernando Calero y Clemens Riedel como pareja de centrales, con los cuales cosechó una portería a cero en el último encuentro que disputaron frente al conjunto gironí.

Por el lado bético, hay que destacar las bajas confirmadas por lesión de Deossa, Llorente, Bartra e Isco. Este último está cada vez más cerca de volver, aunque todavía sigue en proceso de recuperación. También hay que contar con la ausencia de Pablo García por su compromiso con la selección española en el Mundial sub-20 que se está disputando en Chile.