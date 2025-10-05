Espanyol - Betis, las notas de los jugadores: auténtica master class de Cucho

Primer triunfo a domicilio del Real Betis en LaLiga 25-26. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini ha ganado por 1-2 al RCD Espanyol en la octava jornada del campeonato.

El Espanyol se adelantó en el marcador al cuarto de hora del ... primer tiempo con un remate de Pol Lozano. Con el resultado de 1-0 se llegó al descanso. Al poco de comenzar la segunda mitad llegó la reacción del equipo verdiblanco. Un remate de Fornals acabó en el larguero y poco después llegó el 1-1 con un gran remate de cabeza de Cucho Hernández a pase de Ricardo. Apenas ocho minutos transcurrieron hasta el segundo gol del equipo verdiblanco firmado por Abde culminando un contragolpe. Y en el tiempo de prolongación, Pau López despejó el penalti lanzado por Puado sellando el triunfo del equipo verdiblanco.

Así jugaron los futbolistas del Betis PAU LÓPEZ SOBRESALIENTE Parar un penalti en el minuto mil y encima que sirva para ganar el partido debe ser el sueño de cualquiera que quiera ser portero de fútbol. Fue creciendo en el transcurso del partido BELLERÍN BIEN Sigue aportando, tanto en defensa como a la hora de llegar al área contraria. Por momentos estuvo en zonas interiores. Aguantó hasta el final, de hecho Ortiz se quedó sin jugar cuando estaba preparado el cambio. NATAN NOTABLE Atento para llegar a los cruces y anticiparse también en balones colgados sobre el área. Atraviesa por un muy buen momento VALENTÍN NOTABLE Ha elevado el nivel considerablemente con el paso de las jornadas. Poco se parece al que sufrió en aquella primera parte del día del Levante. Saldrá en todos los telediarios por la jugada del penalti. RICARDO NOTABLE Ayudó a cerrar en defensa y encima sacó un centro preciso que su compañero Cucho hizo más bueno todavía en el primer gol bético. MARC ROCA BIEN De menos a más. No lo pasó bien en el arranque de partido, en la fase en la que el Espanyol tenía el mando del centro del campo. Mejoró tras el descanso FORNALS NOTABLE El de la segunda parte recordó, sin ir más lejos, al del partido de la semana anterior ante el Osasuna. Un remate que terminó en el larguero y un buen pase que culminó Abde en el contragolpe del 1-2. ANTONY APROBADO No fue una tarde para recordar. Pidió el balón en el arranque pero sin encontrar la jugada o el pase definitivo. Parecía que la tarjeta vista justo antes del descanso lo sacó del partido. Sustituido. LO CELSO APROBADO Siempre se espera mucho del futbolista argentino. Apenas se le vio en el primer tiempo, algo mejor en el segundo, pero tampoco fue definitivo. Sustituido en el ecuador de la segunda parte. ABDE SOBRESALIENTE Recuerda al futbolista que terminó la temporada anterior a un gran nivel. Sensación de que algo puede ocurrir cada vez que llega por el costado. Control y definición de máxima calidad en la jugada del 1-2. CUCHO HERNÁNDEZ SOBRESALIENTE Sigue en el camino. Giro de calidad para rematar de cabeza y poner el balón en la red. Y no sólo el gol. También disputó cada balón como si fuera el último. Interpreta muy bien el fútbol. RIQUELME SUSPENSO Tiene que mejorar. Dispuso de media hora de partido y casi nunca salió ganador en los balones divididos. AITOR APROBADO Salió para buscar frescura en tareas defensivas y también para buscar el campo contrario. ALTIMIRA APROBADO Ayudó en la circulación de balón y a cerrar el centro del campo BAKAMBU SIN CALIFICAR Pocos minutos PELLEGRINI NOTABLE El equipo completa una gran semana con dos triunfos en LaLiga más el de Europa. Llega en buen momento a un nuevo parón.

