Espanyol - Betis, las notas de los jugadores: auténtica master class de Cucho

El equipo verdiblanco remonta ante el Espanyol para lograr el primer triunfo a domicilio de LaLiga

Cucho Hernández, tras marcar el primer gol del Betis ante el Espanyol
Primer triunfo a domicilio del Real Betis en LaLiga 25-26. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini ha ganado por 1-2 al RCD Espanyol en la octava jornada del campeonato.

El Espanyol se adelantó en el marcador al cuarto de hora del ... primer tiempo con un remate de Pol Lozano. Con el resultado de 1-0 se llegó al descanso. Al poco de comenzar la segunda mitad llegó la reacción del equipo verdiblanco. Un remate de Fornals acabó en el larguero y poco después llegó el 1-1 con un gran remate de cabeza de Cucho Hernández a pase de Ricardo. Apenas ocho minutos transcurrieron hasta el segundo gol del equipo verdiblanco firmado por Abde culminando un contragolpe. Y en el tiempo de prolongación, Pau López despejó el penalti lanzado por Puado sellando el triunfo del equipo verdiblanco.

