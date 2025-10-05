El acta del árbitro del Espanyol - Betis señala a Fajardo: «Estáis jugando con el pan de mucha gente»

Galech Apezteguía fue el árbitro del Espanyol - Betis y su pésima actuación pudo ser decisiva para la suerte del encuentro pero Pau López lo impidió con su gran parada e hizo buenas las dianas de Cucho Hernández y Abde. Cuando el colegiado navarro fue al monitor del VAR a comprobar si el salto de Valentín con Cabrera era o no penalti, tras indicación de Pizarro Gómez, las protestas desde el banquillo bético se multiplicaron.

Jugadores como Valentín, Pau López o Chimy Ávila fueron amonestados pero también tuvo protagonismo Manu Fajardo, director deportivo, dado que se lanzó a quejarse al árbitro del partido, tal y como se recogía en el acta publicada por la RFEF.

«Una vez finalizado el partido, don Manuel Fajardo Mateo, identificado como director deportivo del Real Betis, se dirigió a mí en actitud agresiva y claramente amenazante llegando a tocarme con su brazo en el hombro en reiteradas ocasiones en los siguientes términos: »Estáis jugando con el pan de mucha gente«, dijo. Tuvo que ser sujetado por diferentes miembros de su equipo», se recogía en el escrito del árbitro.

Está por ver cuál puede ser la sanción para el director deportivo del Betis, que suele ver el final de los partidos en el túnel de vestuarios para apoyar a sus jugadores en el tramo decisivo de los duelos, dada su conexión con el vestuario.

