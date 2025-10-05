Pellegrini: «No vi el penal, me fui para dentro porque no tenía ganas de que me expulsaran»

Muy trabajada y con suspense, de final taquicárdico, fue la victoria sumada por el Betis en el RCDE Stadium, la tercera consecutiva en LaLiga, también la tercera seguida esta semana y la primera como visitante en la competición doméstica. Así la valoraba Pellegrini, contundente en su análisis de la actuación arbitral en el penalti que cerraba la noche. «La valoración es muy positiva. Es el tercer partido que jugamos en la semana y venimos de un viaje largo a Bulgaria. Llegamos el viernes por la tarde. Ganamos a un rival muy complicado en su casa que llegaba invicto y comenzamos en desventaja por un golazo que es difícil de repetir. En el segundo tiempo, solo el error de pitar ese penal pudo haber igualado el partido en un balón intrascendente, que no va a portería y con empujón del delantero al defensa. Los árbitros se enredan ellos solos. Quedamos en una posición en la que queremos seguir peleando», resumía en sala de prensa el Ingeniero.

Ser le preguntó por la incidencia del VAR y esto señaló el chileno: «El VAR puede intervenir siempre, pero quien decide es el árbitro. Y ahí, que el árbitro tenga personalidad es mucho más importante. El VAR siempre va a ayudar al árbitro y no tiene culpabilidad. El único culpable es el árbitro», sentenció.

En cuanto a su análisis del partido dijo lo siguiente: «Fue muy parejo el primer tiempo. Ellos no nos crearon más ocasiones que el gol tras un córner. Tuvimos un par de cabezazos peligrosos. En la segunda parte salimos a buscar el gol sabiendo que ellos hacían goles pero que también se los hacen en su campo. La clave fue no bajar el volumen ofensivo y eso nos permitió hacer dos goles. Sabíamos que ellos dan licencias defensiva siendo muy ofensivos. Había que tener intensidad para recuperar la pelota y no perderla. Son más creadores que destructores. El control del balón nos permitió generar volumen de ataque para ganar el partido», consideró. Y negó que hubiera sido una sorpresa el control de la pelota por parte del Espanyol en la primera parte: «No me sorprendió. Había visto cómo juega acá, que tiene buen trato de balón y es un equipo muy ofensivo», destacó.

A vueltas con el árbitro, se le preguntó a Pellegrini si pensaba que había tenido personalidad en ese tramo final tan polémico del choque. «No sé si tuvo personalidad o no, pero pasaban dos minutos del tiempo añadido y el delantero empuja al defensor en un balón que no va a portería. Una cosa puntual pudo haber decidido un resultado», criticó el técnico verdiblanco, que no vio la celebración de Pau López... ni tampoco la pena máxima: «No la puedo valorar porque no vi el penal. Me fui para dentro. No tenías ganas de que me expulsaran», reconoció.

Cucho Hernández y Abde, autores de los goles, están en un gran momento, generando mucho fútbol de ataque y también goles, en especial por parte del delantero colombiano. «Dentro de un buen funcionamiento colectivo tienen que aparecer las individualidades. Cucho está haciendo goles y Abde está madurando su volumen ofensivo y convirtiendo. Quedé muy contento con el rendimiento defensivo y ofensivo. Tenemos un promedio de dos goles y eso habla de un volumen importante», reflejó en sus valoraciones Pellegrini.