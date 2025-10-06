Negociaciones entre Israel y Hamás para el plan de paz de Donald Trump en Gaza, en directo: noticias de la guerra y última hora desde Egipto hoy

Sigue en directo la última hora de las negociaciones entre Israel y Hamás sobre el plan de paz propuesto por Donald Trump tras dos años de guerra, con la última hora de lo que suceda en la reunión de Egipto que cuenta con la mediación de Estados Unidos hoy.

09:17 Yolanda Díaz propone «una conferencia de paz» para Palestina en Madrid en plena negociación del plan de Trump Mientras el mundo asiste en vilo a las complejas negociaciones entre Hamás, Israel y EE.UU. del plan anunciado la pasada semana en la Casa Blanca para terminar el conflicto en Gaza, la vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha llamado este lunes a impulsar una conferencia de paz para Palestina que se celebre en Madrid con el fin de encontrar una «salida» al pueblo palestino y para que «decidan libremente su futuro». Díaz y su formación ya expresaron hace días su rechazo a este plan de paz, que Hamás ha aceptado negociar y sobre el que su socio de Gobierno, el PSOE de Pedro Sánchez, ha hecho juegos de equilibrio.

08:53 Trump, optimista El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este domingo acerca de la implementación de su propuesta para la Franja de Gaza que «la primera fase debería completarse esta semana» tras la celebración de «conversaciones muy positivas» durante el fin de semana con representantes del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), de los mediadores, Qatar y Egipto, y de otros países. En este sentido, ha destacado que el diálogo «avanza con rapidez» y que «los equipos técnicos se reunirán de nuevo el lunes en Egipto para ultimar y aclarar los últimos detalles», donde también estarán delegaciones de Hamás e Israel, así como Estados Unidos y Qatar. «Me han dicho que la primera fase debería completarse esta semana, y les pido a todos que actúen con rapidez. Seguiré de cerca este conflicto centenario», ha agregado.

08:51 Delegación israelí en Egipto El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha anunciado este domingo el envío de una delegación isarelí a Egipto para mantener contactos sobre la liberación de los rehenes retenidos en la Franja de Gaza y un alto el fuego a la ofensiva militar. «Netanyahu ha ordenado partir a la delegación israelí, liderada por el ministro Ron Dermer. La delegación partirá mañana mismo para participar en las negociaciones, que se celebrarán en Sharm el Sheij, Egipto», ha indicado Netanyahu en un comunicado oficial. Dermer, el ministro de Asuntos Estratégicos del Gobierno israelí, será el jefe de la delegación, aunque no viajará junto con el resto del equipo, sino más tarde, según recoge el diario israelí 'The Times of Israel'.

08:50 Exteriores confirma que los 28 españoles de la Flotilla que permanecen en Israel vuelven hoy a España Entre tanto, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado que los 28 españoles que iban a bordo de la Global Sumud Flotilla y que siguen retenidos en Israel volverán a lo largo de este lunes a España, después de que este domingo retornase un primer grupo de 21 ciudadanos. En una entrevista en 'Catalunya Ràdio', recogida por Europa Press, el jefe de la diplomacia española ha detallado que ha hablado con las familias de los 28 españoles que siguen en una prisión israelí para trasladarles que durante este lunes, "si no hay cambios de última hora", saldrán de Israel con destino a España.