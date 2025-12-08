Suscribete a
ABC Premium

La UE acuerda crear centros en el extranjero para devolver inmigrantes con la oposición de España

La nueva iniciativa, que permite la creación de «centros de retorno» fuera del bloque, tendrá que ser ratificada por el Parlamento comunitario

La UE responde a Trump: «No podemos aceptar una amenaza de interferencia de EE.UU. en la vida política de Europa»

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen EP

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los países de la Unión Europea han aprobado este lunes un endurecimiento de sus normas migratorias que permitirán la creación de «centros de retorno» fuera del bloque, rechazado por España, en un contexto de auge de la derecha y la extrema derecha.

Las medidas, presentadas ... inicialmente por la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, buscan endurecer el control de las llegadas y las expulsiones de migrantes.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app