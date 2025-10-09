Suscribete a
Televisión Española anuncia los participantes del Benidorm Fest con la incógnita del futuro de Eurovisión en el aire

Análisis

Un acuerdo con incógnitas y ambigüedades

El acuerdo no recoge ningún sistema de garantías que asegure que Israel no romperá la tregua una vez que los rehenes estén de vuelta

Lo que se sabe del acuerdo entre Hamás e Israel para la paz en Gaza

Palestinos desplazados ondean banderas egipcias y palestinas mientras celebran
Palestinos desplazados ondean banderas egipcias y palestinas mientras celebran EP

Leyla Hamad Zahonero

Diez días después del anuncio conjunto de Trump y Netanyahu sobre un nuevo plan de 20 puntos para poner fin al conflicto en Gaza, Hamás e Israel han pactado esta mañana un acuerdo de alto el fuego y canje de rehenes. No es más ... que la primera fase de un pacto que aún está repleto de incógnitas y ambigüedades, sin embargo, representa un gran logro que aliviará, si no hay contratiempos, sufrimientos a uno y otro lado del conflicto.

