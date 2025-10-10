Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Israel aprueba el plan de paz y prepara el intercambio de rehenes y prisioneros

EE.UU. envía 200 soldados a Israel para monitorear el alto el fuego en Gaza

Los militares estadounidenses formarán parte de un equipo que incluirá a socios de otros países, organizaciones no gubernamentales y actores del sector privado

Israel aprueba el plan de paz y prepara el intercambio de rehenes y prisioneros

Claves de la primera fase: liberación de rehenes, cese de bombardeos y repliegue en la Franja

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump EFE
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Esta funcionalidad es sólo para registrados

EE.UU. enviará un contingente de 200 soldados de su ejército a Israel para participar en las tareas de apoyo y monitorización del alto el fuego en Gaza, como parte del acuerdo alcanzado entre el Gobierno israelí y Hamás para acabar con ... la guerra en la Franja.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app