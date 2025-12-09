Suscribete a
Dónde ver online y en televisión al Atlético de Madrid hoy en Champions League y a qué hora juega contra el PSV

Champions | Jornada 6

Conoce a qué hora empieza el partido entre el Atlético y el conjunto neerlandés, dónde ver en televisión y online el encuentro de hoy, 9 de diciembre

Dónde ver online y en televisión al Atlético de Madrid hoy en Champions League y a qué hora juega contra el PSV
Miguel Zarza

Después de echar por la borda una racha de siete victorias ligueras con dos derrotas fuera de casa, el Atlético de Madrid se viste la camiseta europea para tratar de romper esa mala racha a domicilio en casa del PSV Eindhoven. Los de Simeone ... tratarán de asaltar el estadio del equipo neerlandés para olvidar los chascos de Camp Nou y San Mamés y reconducir una temporada que a domicilio está siendo mediocre.

