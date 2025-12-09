Dónde ver online y en televisión al Atlético de Madrid hoy en Champions League y a qué hora juega contra el PSV

Después de echar por la borda una racha de siete victorias ligueras con dos derrotas fuera de casa, el Atlético de Madrid se viste la camiseta europea para tratar de romper esa mala racha a domicilio en casa del PSV Eindhoven. Los de Simeone ... tratarán de asaltar el estadio del equipo neerlandés para olvidar los chascos de Camp Nou y San Mamés y reconducir una temporada que a domicilio está siendo mediocre.

Necesitan los de Simeone dar un golpe sobre la mesa en un partido fuera de casa. No están mal colocados en la tabla, en un duodécimo puesto que les mantiene cerca del ansiado top-8 que bien vale saltarse la eliminatoria de dieciseisavos, pero con un tren de equipos dispuestos a asaltar ese mismo objetivo.

Hasta el momento los rojiblancos solo han ganado los tres partidos disputados en el Metropolitano, acumulando sendos disgustos en sus salidas a Anfield Road y el Emirates Stadium, esta segunda por un contundente 4-0.

El conjunto neerlandés, siguiente al que rendirá visita el Atleti, tampoco lo pondrá fácil, pues es otro de los que aspira a rascar un puesto entre los ocho primeros, con solo un punto menos que los rojiblancos, habiendo cedido sólo una derrota, en la primera jornada ante el Union Saint Gilloise, y con triunfos tan sonados como un 6-2 al Nápoles o un 1-4 al Liverpool.

A qué hora es el PSV - Atlético de Madrid de Champions

El pitido inicial del PSV - Atlético de Madrid, correspondiente a la sexta jornada de la primera fase de la Champions League, está previsto para las 21.00 horas de este martes 9 de diciembre.

Dónde ver el PSV - Atlético en directo online y en televisión

El encuentro entre el PSV Eindhoven y el Atlético de Madrid podrá verse en directo gracias a la retransmisión de Movistar+, a través del Canal M+ Liga de Campeones 2 (dial 61). Por supuesto, también se podrá seguir en vivo el choque a través de la web de ABC, donde los lectores encontrarán un amplio resumen tras el pitido final.