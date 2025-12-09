María Corina Machado en Oslo por el Premio Nobel de la Paz, en directo: rueda de prensa, última hora de su comparecencia y reacciones desde Venezuela hoy

Sigue en directo la última hora de María Corina Machado en Oslo, donde recibirá el Premio Nobel de la Paz, con sus declaraciones en la rueda de prensa y las reacciones desde Venezuela a su presencia en la capital noruega hoy.

10:45 Circula por las redes sociales una imagen falsa de Corina Machado y Edmundo González saludando desde el balcón Laura y Antonia, dos venezolanas que viven en Oslo, se han acercado al Grand Hotel porque estaban convencidas de que Corina Machado ya estaba instalada allí, según han explicado a este periódico. Ayer circuló por las redes sociales un imagen falsa en la que se veía a la opositora saludando a los asistentes junto a Edmundo González desde el balcón de hotel. Una fotografía fraudulenta que muchos compatriotas venezolanos han creído.

10:39 Gran expectación en Oslo Presidentes de América Latina como el de Panamá, Paraguay y Ecuador se encuentran ya en Gran Hotel, el edificio que está acogiendo a todo el entorno de Corina Machado, falta por conocer si Javier Milei, dirigente de Argentina, aunque este ya cogió un vuelo anoche, esto confirmaría la presencia de Corina Machado. Hay una gran expectación de curiosos en las inmediaciones del hotel debido a la fuerte presencia policial. Informa: Susana Gaviña, enviada especial a Oslo

10:27 Miguel Henrique Otero, editor del periódico 'El Nacional' y exiliado en Madrid, confirma que Corina Machado aún no ha llegado a Oslo Miguel Henrique Otero, editor del periódico 'El Nacional' y exiliado en Madrid, llegó ayer a Oslo. En declaraciones a ABC ha confirmado que la madre de María Corina Machado está ya en el hotel así como su responsable de prensa y sus hijos. La progenitora ha afirmado que su hija aún no ha llegado a la capital noruega. Informa: Susana Gaviña, enviada especial a Oslo

10:12 Cautela sobre la presencia de Corina en Oslo La cautela ha rodeado todo lo que tiene que ver con la asistencia de Machado a la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz. La razón: una posible detención en su intento por salir del país, o cuando intente regresar. En noviembre, el fiscal general de Venezuela declaró que Machado sería considerada «fugitiva» si abandonaba el país para recibir su premio pues estaba acusada de varios delitos, entre ellos, conspiración y traición a la patria. Informa: Susana Gaviña, enviada especial a Oslo

10:12 Se pospone la rueda de prensa prevista para las 13.00 horas Estaba previsto que para las 13.00 horas la opositora diera una rueda de prensa tras recoger el galardón. Ayer por la noche fuentes del entorno de Corina aseguraron a este periódico su llegada en un vuelo privado, pero nadie de su equipo quiso confirmar o desmentir este dato. Informa: Susana Gaviña, enviada especial a Oslo