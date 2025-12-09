Nueva subasta de Letras del Tesoro: esta es la rentabilidad de las Letras a tres y nueve meses

Las Letras del Tesoro celebran este martes la última subasta del año 2025. Como es habitual en el segundo martes, el organismo dependiente del Ministerio de Economía lo hace con una subasta de este papel a tres y nueve meses. Consulta la rentabilidad obtenida.

Las Letras del Tesoro son valores de renta fija que no pagan un interés periódico y su rentabilidad se calcula como la diferencia entre el precio de adquisición y el valor nominal o precio de amortización de la letra.

La última subasta de Letras del Tesoro fue de Letras a seis y doce meses. Las Letras de seis meses colocaron 1.469,595 millones de euros con un interés marginal de 1,968%. En el caso de las Letras a doce meses adjudicaron 3.506,703 millones de euros con una rentabilidad marginal de 2,004%.

El calendario de subastas de Letras del Tesoro está ya definido y, como siempre, se celebran en las dos primeras semanas del mes. Estas son las próximas subastas:

Próximas subastas de Letras del Tesoro 13 de enero

20 de enero

La rentabilidad de las Letras del Tesoro a tres y nueve meses

El Tesoro ha celebrado este 9 de diciembre la última subasta de Letras a tres y nueve meses de este año 2025. Las rentabilidades obtenidas sirven de referencia para próximas subastas.

En Letras a tres meses, se han colocaron en la última subasta 706,40 millones de euros con un interés marginal de 1,926%. En Letras a nueve meses, se colocaron en la última subasta 1.612 millones de euros, con una rentabilidad de 1,976%.

Para este 2025, el Tesoro Público ha aumentado su previsión de necesidades de financiación en 5.000 millones, pasando de los 55.000 de 2024 a los 60.000. Esto se debe a la necesidad de dar respuesta de reconstrucción y concesión de ayudas tras la dana que afectó a Valencia y a otras localidades castellanomanchegas en octubre.