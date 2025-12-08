Horóscopo de hoy martes 9 de diciembre de 2025

Si quieres conocer lo que te espera en la jornada de hoy en el trabajo, la salud o el amor, ya puedes descubrir la predicción del horóscopo de hoy martes 9 de diciembre para tu signo del zodiaco. Anticípate al azar y descubre ... qué te deparan los movimientos de los astros para el día de hoy: ¿será un buen día en la oficina o será mejor mantener un perfil bajo para evitar problemas? ¿Y en el plano emocional?, ¿me sonreirán los astros? Evita sorpresas inesperadas y echa un vistazo a los vaticinios sobre el horóscopo de ABC de hoy para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Evita jugar con los sentimientos de quien ha puesto en ti sus ilusiones, podrías herirlo profundamente. Tu terquedad en mantener posiciones te traerá cuestionamientos serios si ignoras razones de peso. El ánimo tiende a caer, esfuérzate en sostenerlo lejos de preocupaciones innecesarias. No te cargues con pesos que no son tuyos. Cuida tu equilibrio emocional, busca aire fresco y serenidad. No merece la pena angustiarse por aquello que no puedes modificar.

Tauro

El exceso de tensión acumulada puede pasarte factura antes de lo previsto. Descarga energía haciendo ejercicio antes de que te supere. Alguna entrada de dinero alivia tu panorama económico. Conocerás a alguien afín en gustos y hobbies, una afinidad que puede marcarte. Si no diferencias trabajo de vida privada, el estrés entrará en tu casa y tensará la convivencia. Problemas de sueño pueden aparecer como consecuencia. Aprende a desconectar a tiempo y ganarás calma.

Géminis

Malestares menores podrían complicarse si no los tratas a tiempo. Una alimentación equilibrada y descanso serán clave para evitar recaídas. Dolores de cabeza pueden llegar al mediodía, así que planifica lo importante por la mañana y busca negociar asuntos complicados temprano. Noticias confusas aparecerán con tintes negativos, pero con el paso de las horas se abrirá un horizonte más alentador. Las oportunidades vienen disfrazadas de problemas, aprende a reconocerlas.

Cáncer

La imprudencia puede dar una imagen errónea de ti. Habla con reflexión y evita precipitarte. Modifica tu alimentación para ganar energía y elimina los excesos de grasa que te oprimen. Llegarán gastos inesperados que trastocarán tu calma. Una figura del pasado resurgirá y removerá viejas emociones. No te dejes arrastrar por ese torbellino: defiende tu presente como tu mayor conquista. Los recuerdos pueden volverse cadenas si no sabes situarlos en su lugar correcto.

Leo

No es momento propicio para grandes inversiones. Guarda el dinero en lugar seguro y espera nuevas épocas. La relación sentimental te brindará calma. Sé generoso contigo y permítete un respiro de disfrute. Grandes transformaciones financieras llegarán pronto, pero es hora de consolidar también una base sólida. Pon los ojos en el horizonte, sin perder de vista que la estabilidad requiere principios firmes. Equilibra el vivir el presente con la obligación de pensar en futuro.

Virgo

Las relaciones recién iniciadas no serán un camino llano, los altibajos forman parte de lo normal. No esperes perfección desde el comienzo: ambos tendréis que esforzaros. El rencor acumulado hacia tu pareja ha perdido sentido. Soltarlo aligerará tu espíritu. No cargues tu vida entera con un disgusto sentimental: toca pasar página y abrirte a nuevas oportunidades. Salir y disfrutar será motor de sanación. La noche se presenta como aliada para recuperar tu alegría.

Libra

Aunque los problemas se acumulen, no caigas en la desesperanza. Llegarán soluciones graduales. Pelearás, pero tendrás resultados positivos. Tu paciencia se desvanece rápidamente, los nervios te hacen explotar en discusiones. Aprende a escuchar antes de responder. No te obsesiones buscando el amor perfecto: aparecerá sin esfuerzo, cuando menos lo esperes. El futuro afectivo no depende de la búsqueda constante, sino de la receptividad. Vive y disfruta lo inmediato.

Escorpio

Ignora rumores en tu entorno laboral, concéntrate en que tu trabajo esté impecable. Mucho dependerá de mantener tu calma interior. Abre un espacio adecuado para conversar con tu pareja, dile lo que guardas sin improvisar, el lugar y el momento importan. Si estás convencido de tu valía, habla con tus superiores sobre un ascenso o una mejora profesional. La oportunidad de reclamar lo que mereces puede ser hoy más real de lo que piensas. Sé firme y claro al expresarlo.

Sagitario

Ocúpate de tus propios problemas antes de gastar energía en los de los demás. Viejos asuntos que dabas por irresolubles podrán solucionarse con empeño. Define objetivos y concreta lo que realmente deseas, así optimizarás tu energía. Evita comparaciones que sólo dañan y reconocen caminos falsos. Surgen asuntos turbios que ofrecen beneficios tentadores, pero aléjate sin dudar. La tentación podría costarte caro y comprometerte de maneras que no deseas aceptar.

Capricornio

Problemas respiratorios, aunque leves, exigen atención médica. No esperes que se disipen solos, acude a un especialista. Valores contradictorios en tu interior dificultarán decisiones, pero aplazarlas no ayudará: define tu rumbo cuanto antes. En lo profesional, tu trabajo será visto y reconocido, pero necesitarás constancia, sin esperar gratificaciones inmediatas. Confía en que la perseverancia dará frutos, incluso si la espera se hace larga. Todo se alcanza paso a paso.

Acuario

Evita riesgos innecesarios, sobre todo si conduces o te desplazas. Los resultados económicos no serán tan altos como imaginas, no te frustres. El gasto desmedido compromete tus proyectos, no dejes que la falta de control consuma lo que podrías invertir en tu futuro. Tu salud es estable, pero intentar seguir el ritmo de quienes están más entrenados te afectará. No demuestres resistencia a costa del bienestar. Modérate y cuida el equilibrio físico y mental.

Piscis

Actúa con prudencia en encargos donde se maneje dinero de terceros. Hay un riesgo silencioso en tu entorno laboral: alguien que se muestra simpático puede estar manipulando. Etapa muy propicia para proyectos compartidos, donde serás líder natural y lograrás motivar a tu grupo. Reconciliarte con tu pareja es prioritario: la relación se ha enfriado y necesitas dar el paso para avivar el vínculo. Habrá choques leves en el trabajo, pero todo se resolverá pronto.

