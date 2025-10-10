Suscribete a
Israel aprueba el plan de paz y prepara el intercambio de rehenes y prisioneros

El incierto camino a la paz de una Gaza destrozada por dos años de guerra

El logro formidable logrado por Trump no esconde las dificultades enormes en la segunda fase del plan del presidente de EE.UU.

Trump anuncia un acuerdo «histórico» entre Israel y Hamás

Gazatíes celebran el alto el fuego
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El territorio entre el Jordán y el Mediterráneo es un cementerio de acuerdos de paz rotos, ceses de hostilidades incumplidas y negociaciones descarriadas. El acuerdo entre Israel y Hamás para poner fin a la guerra en Gaza es un nuevo intento para poner fin, una ... vez más, a la madre de todos los conflictos. La guerra ha sido una constante, con mayor o menor intensidad, desde la creación de Israel en 1948. Los proyectos de alcanzar la paz y la estabilidad se remontan también hasta ese año, igual que la frustración de verlos naufragar, uno detrás del otro.

