Trump propone expulsar a España de la OTAN por negarse a aumentar más su gasto en defensa

Trump propone expulsar a España de la OTAN por negarse a aumentar el gasto en defensa

El presidente de Estados Unidos señaló al gobierno de Sánchez como el único que no cumple el objetivo de inversión del 5% del PIB en defensa y sugirió que «quizá deberían expulsarlos de la Alianza», pese a que el tratado fundacional de 1949 no contempla ningún mecanismo para ello

«En Washington se dice que Trump sería un candidato ideal al Nobel de la Paz»

El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, junto a su homólogo estadounidense, Donald Trump
David Alandete

David Alandete

Corresponsal en Washington

Donald Trumppropuso este jueves expulsar a España de la Alianza Atlántica por lo que considera un bajo gasto en defensa y por no comprometerse a aumentarlo al 5%, el nuevo objetivo acordado por todos los demás aliados. El Tratado del Atlántico Norte, ... de 1949, no contempla ningún mecanismo formal para expulsar a un Estado miembro de la OTAN.

