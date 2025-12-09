Incertidumbre en Oslo sobre la asistencia de María Corina Machado para recoger el Nobel de la Paz: «Seguro que llegará»

La mañana amaneció fría y gris este martes en Oslo. En el aire flotaba la misma pregunta: ¿ha llegado María Corina Machado? Nadie confirmaba la noticia en su entorno: ni su madre, ni sus hijos, hospedados todos en el Grand Hotel.

La rueda ... de prensa, prevista a las 13.00, fue pospuesta a través de un email de la organización hacia las 9.30 de la mañana, sin determinar una nueva hora. De momento, no han ofrecido ninguna información más.

La incertidumbre se apodera así en las últimas horas de Oslo, después de que el director del Instituto Nobel Noruego anunciara el pasado sábado que la líder opositora viajaría a Oslo para recoger el galardón. Ahora toda información respecto a su posible aterrizaje permanece en completo silencio.

En la entrada del hotel se ven policías, pocos periodistas y no faltan los curiosos que preguntan a quién están –estamos– esperando. También algún venezolano atraído por la llegada de la premio Nobel de la Paz.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha respondido a esta enviada especial, a la puerta del hotel en la capital noruega, a la pregunta de si María Corina Machado ha llegado ya: «No lo sé, pero va a llegar, estoy seguro».

Panamá es el país que alberga las actas de las elecciones presidenciales de 2024 que ganó el candidato opositor Edmundo González, restultado que el régimen de Maduro no reconoció.

A la espera de que de convoque de nuevo la rueda de prensa, está prevista una protesta contra la marcha de las antorchas está tarde frente al instituto Nobel.

«Nos dimos cuenta de que nos estaban siguiendo tanto a mis hijas como a mí. En una de esas veces que pudimos hablar con ella nos dijo: 'Váyanse, váyanse todos'» Corina Parisca Madre de María Corina Machado

Corina Parisca, madre de María Corina Machado, ha atendido a los medios, entre ellos ABC, en la puerta del Grand Hotel y ha señalado que la opositora continúa en el país caribeño: «Hasta donde sabemos, todavía está en Venezuela. Le pido a Dios que la traiga hoy, ya estamos todos esperándola. Estoy rezando por que haya encontrado la manera de salir».

Parisca también ha aprovechado para cargar contra el régimen de Maduro: «La situación es espantosa. Este gobierno es verdaderamente tiránico y los que no han tenido contacto cercano durante estos últimos años no se lo imaginan. Tuve que salir del país y mis otras hijas también. Todas estábamos amenazadas. No por palabra, sino por la presencia de los policías cerca de la casa. Nos dimos cuenta de que nos estaban siguiendo tanto a mis hijas como a mí. En una de esas veces que pudimos hablar con ella [María Corina Machado] nos dijo: 'Váyanse, váyanse todos. Váyanse para donde quieran, para donde puedan, pero váyanse de aquí'».

Meses en la clandestinidad

Machado lleva meses viviendo en la clandestinidad. La última vez que se la vio en público fue el pasado 9 de enero, un día antes de la investidura presidencial a la que tenía que acudir Edmundo González, para asumir el poder. Durante unas horas, Machado fue secuestrada por motoristas que después la liberaron.

Desde entonces, Machado solo se ha podido comunicar a través de una pantalla, los miembros de su familia han tenido que salir del país para no ser arrestados y utilizados por la dictadura como medida de presión contra la líder opositora.