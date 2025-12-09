Incertidumbre en Oslo sobre la asistencia de María Corina Machado para recoger el Nobel de la Paz: «Seguro que llegará»

Suscribete a
El aplazamiento de la rueda de prensa prevista por el comité noruego siembra dudas sobre la presencia de la líder opositora venezolana a la ceremonia de entrega del galardón

Susana Gaviña

Enviada especial a Oslo

La mañana amaneció fría y gris este martes en Oslo. En el aire flotaba la misma pregunta: ¿ha llegado María Corina Machado? Nadie confirmaba la noticia en su entorno: ni su madre, ni sus hijos, hospedados todos en el Grand Hotel.

La rueda ... de prensa, prevista a las 13.00, fue pospuesta a través de un email de la organización hacia las 9.30 de la mañana, sin determinar una nueva hora. De momento, no han ofrecido ninguna información más.

