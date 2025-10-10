Suscribete a
Italia se posiciona en Oriente Próximo: Meloni vuela a Egipto y los Carabineri regresan a Rafah

La primera ministra acude a la firma del histórico acuerdo de paz mientras el Ministro de Defensa ordena la reanudación inmediata de la misión en el estratégico paso fronterizo de Gaza

Palestinos desplazados regresan a sus hogares después de que el Ejército israelí se retirara de algunas áreas al este de Jan Yunis, en el sur de la franja de Gaza
Ángel Gómez Fuentes

Ángel Gómez Fuentes

Corresponsal en Roma

Italia se posiciona como un actor importante en el nuevo proceso de paz en Oriente Próximo. La decisión de reactivar la misión de sus Carabinieri en el crucial paso de Rafah, anunciada por el ministro de Defensa, Guido Crosetto, se sincroniza con el ... inminente viaje de la primera ministra, Giorgia Meloni, a Egipto para asistir a la firma del histórico acuerdo. Un doble gesto que subraya la ambición estratégica de Roma por ser protagonista en la estabilización de la región.

