Italia se posiciona en Oriente Próximo: Meloni vuela a Egipto y los Carabineri regresan a Rafah

Italia se posiciona como un actor importante en el nuevo proceso de paz en Oriente Próximo. La decisión de reactivar la misión de sus Carabinieri en el crucial paso de Rafah, anunciada por el ministro de Defensa, Guido Crosetto, se sincroniza con el ... inminente viaje de la primera ministra, Giorgia Meloni, a Egipto para asistir a la firma del histórico acuerdo. Un doble gesto que subraya la ambición estratégica de Roma por ser protagonista en la estabilización de la región.

El anuncio de Crosetto no fue un hecho aislado; llegó tras una intensa coordinación con la propia Meloni y con el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, confirmando un frente gubernamental compacto. La reanudación de la misión europea EUBAM, a la que pertenece el contingente italiano, es fundamental para la normalización del acceso humanitario a la franja de Gaza y un paso crucial hacia una paz duradera.

El paso fronterizo, situado entre Gaza y Egipto, tiene fecha de reapertura oficial: el 14 de octubre, operando alternativamente en ambas direcciones. Pero la dimensión más urgente y humana de este acuerdo comenzará aún antes. Crosetto destacó que las operaciones de liberación de rehenes israelíes y prisioneros palestinos se iniciarán este mismo domingo 12 de octubre, un primer y tangible fruto de las negociaciones que han desembocado en el alto el fuego.

La reapertura del paso de Rafah va más allá de lo simbólico. Mientras Israel trabaja a contrarreloj para restaurar su infraestructura logística, el tránsito de ayuda humanitaria se incrementará drásticamente. Se espera un flujo diario de aproximadamente 600 camiones con ayuda hacia Gaza a través de otros puntos de acceso. Crucialmente, el paso de personas en Rafah ya no se limitará a casos médicos graves, sino que se extenderá a «cualquiera que lo desee», siempre que se cuente con el acuerdo previo de las autoridades egipcias e israelíes.

La Misión EUBAM, de carácter civil y bajo paraguas de la Unión Europea, fue establecida en 2005 para asistir en la gestión de esta frontera. Tras años de interrupción debido a la inestabilidad, el contingente italiano, integrado por Carabinieri especializados en seguridad y cooperación, regresa para garantizar la seguridad de los tránsitos y apoyar los esfuerzos diplomáticos. «Nuestra contribución está dirigida a proteger a los civiles y a consolidar la paz», insistió Crosetto.

Meloni en Egipto

En este contexto, la confirmación de la presencia de Giorgia Meloni en la ceremonia de la firma de paz en Egipto, tras la conversación de Tajani con su homólogo egipcio, consolida la posición de Italia en el escenario diplomático. «Significa que Italia estará presente en la ayuda humanitaria, en la reconstrucción y en la gobernanza de la nueva fase,» explicó el ministro Tajani. La primera ministra confirmó indirectamente en la RAI que podría unirse a la junta que gestionaría la transición, en Gaza junto con el presidente estadounidense Donald Trump y el exprimer ministro británico Tony Blair, quizás con un mandato especial.

«Si nos piden una contribución, obviamente estamos listos para estar en primera línea», dijo Meloni. Esto se aplica a la reconstrucción (Italia se centra en proyectos de infraestructura, como puentes, carreteras y hospitales), pero también a la presencia de militares. A este respecto, el ministro Tajani ha sido explícito al plantear la posibilidad de enviar incluso militares para asegurar la paz a largo plazo, una vez superada la fase de tregua.

Dos pueblos, dos estados

La estrategia italiana se sustenta en una visión de largo plazo. Antonio Tajani ha sido claro al afirmar que la estabilización de la región requerirá «décadas de paz, no pocas semanas». Para Tajani, el objetivo final es alcanzar la solución de «dos pueblos, dos estados», que considera «la única posibilidad» viable. «Estamos absolutamente a favor del reconocimiento de un Estado palestino, que aún debe ser construido, pero que no puede ser gobernado por Hamás», afirmó Tajani, delineando la hoja de ruta italiana. Esta incluye la necesidad de cultivar una nueva clase dirigente palestina y marginar a los grupos que pongan en riesgo la paz.

Este rol activo de Italia, que combina diplomacia de alto nivel con seguridad operativa, no es casual. El Gobierno de Meloni ha cultivado cuidadosamente sus relaciones con palestinos e israelíes buscando mantener canales de diálogo abiertos. Ahora, con los Carabinieri listos para su despliegue en Rafah y la primera ministra preparando su viaje a Egipto, Italia desarrolla una estrategia para que sea tangible su influencia en el Mediterráneo y en la escena internacional. Es una apuesta audaz en un momento en que Oriente Próximo se asoma, con esperanza y cautela, a una etapa histórica.