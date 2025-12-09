Suscribete a
San Juan Diego

¿Sabes qué santos se celebran hoy, martes 9 de diciembre? Consulta el santoral

Consulta el santoral de hoy martes 9 de diciembre de 2025. Descubre si es el santo de alguno de tus seres queridos y conocidos

Hoy, martes 9 de diciembre del 2025 el Santoral Cristiano festeja el Santo de San Juan Diego, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.

San Juan Diego es reconocido como el primer santo indígena americano, originario de la comunidad chichimeca, y el ... tercer santo mexicano canonizado. En 1531, tuvo una experiencia sobrenatural al presenciar la aparición de la Virgen de Guadalupe, quien le pidió que solicitara al obispo fray Juan de Zumárraga la construcción de un templo en ese lugar. Fue beatificado en 1990 y canonizado en 2002, ambos actos realizados por el papa Juan Pablo II.

