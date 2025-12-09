¿Sabes qué santos se celebran hoy, martes 9 de diciembre? Consulta el santoral

Hoy, martes 9 de diciembre del 2025 el Santoral Cristiano festeja el Santo de San Juan Diego, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.

San Juan Diego es reconocido como el primer santo indígena americano, originario de la comunidad chichimeca, y el ... tercer santo mexicano canonizado. En 1531, tuvo una experiencia sobrenatural al presenciar la aparición de la Virgen de Guadalupe, quien le pidió que solicitara al obispo fray Juan de Zumárraga la construcción de un templo en ese lugar. Fue beatificado en 1990 y canonizado en 2002, ambos actos realizados por el papa Juan Pablo II.

En este martes 9 de diciembre de 2025 la iglesia católica festeja el santo de Cipriano, Pedro Fourier, Gorgonia, Leocadia, Wulfilda. Aunque el día de hoy es conocido por San Juan Diego y con el que la religión cristiana hace homenaje a personas en España. El día de el homenaje de los santos tiene origen en nuestra cultura gracias a la tradición cristiana que se instaló en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron las torturas de aquellos que repudiaban la fe católica. Los santos que se celebran hoy están recogidos en el Martirologio Romano y de ahí es de donde se extraen de manera oficial. Se trata de un libro que el Vaticano va actualizando para incluir las canonizaciones que tienen lugar cada año. Hoy, martes, 9 diciembre 2025 son muchos los santos y santas que se celebran con motivo de esta tradición católica que tan intrínseca está en nuestra cultura diaria. Descubre en ABC todos los nombres del santoral que se celebran justo hoy. Santos de hoy 9 de diciembre El santoral es mucho más amplio para cada día. En el día de hoy no solo es San Juan Diego sino que también conmemoramos la onomástica de: Santos de hoy Cipriano

Pedro Fourier

Gorgonia

Leocadia

Wulfilda © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

