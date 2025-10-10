Suscribete a
Pedro Rodríguez

Pedro Rodríguez

Desde que los premios Nobel de la Paz empezaron a otorgarse en 1901, un total de cuatro presidentes de Estados Unidos han recibido este prestigioso galardón. El primero fue Theodore Roosevelt, que en 1906 fue honrado con esta distinción por su mediación en el ... choque entre dos imperios: uno en decadencia (Rusia) y otro ascendente (Japón). Los esfuerzos de TR hicieron posible que el conflicto librado entre 1904 y 1905 no se convirtiera en una guerra mundial. Además, en la conferencia de Algeciras de 1906, desplegó toda su habilidad diplomática para evitar un choque entre Francia y Alemania en África del Norte.

