El general chavista preso en EE.UU. delata a Delcy como el verdadero poder del chavismo

El único condenado de la macrocausa abierta en Estados Unidos contra la cúpula de la dictadura chavista rompe su silencio y denuncia directamente ante el presidente Donald Trump que los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez son, según su testimonio, el verdadero núcleo ... de poder del cartel de los Soles. Afirmó que ambos operan desde la cúspide del Estado con un perfil deliberadamente bajo, controlan los mecanismos políticos y criminales del régimen y mantienen subordinados tanto a Nicolás Maduro como a Diosdado Cabello.

Sostiene el general Clíver Alcalá, hoy en prisión, que Delcy, vicepresidenta, y Jorge, presidente de la Asamblea Nacional, diseñan y coordinan operaciones esenciales para la supervivencia del régimen, desde la manipulación electoral hasta la gestión de redes ilícitas y alianzas internacionales que apuntalan al chavismo.

«Dos personas fundamentales en todo este entramado delictivo son los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez. De visibilidad menor y calculada, son los verdaderos cerebros maquiavélicos detrás de los jefes de la corporación de carteles conocida como cártel de los Soles», afirma en una misiva enviada a la Casa Blanca a la que ha tenido acceso ABC.

«Ellos son los verdaderos controladores de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. La subsistencia del régimen en el poder es en gran medida gracias a ellos dos», añade, antes de apuntar directamente al ámbito electoral: «Estoy al conocimiento del uso de máquinas de votación paralelas de Smartmatic para alterar los resultados […] Los controladores de todo este sistema son los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez».

La carta de esta semana llega después de que la anterior Hugo 'el Pollo' Carvajal, extraditado desde España, enviara también al presidente Trump un escrito en el que formulaba alegaciones sobre Smartmatic. En ese documento, Carvajal sostenía –según su propia versión y sin aportar de momento pruebas técnicas independientes– que «Smartmatic nació como una herramienta electoral del régimen venezolano» y que «el sistema Smartmatic puede ser alterado; esto es un hecho».

Añadía además que, de acuerdo con su testimonio, esa tecnología habría sido «exportada al extranjero, incluido Estados Unidos», y que «operativos del régimen mantienen relaciones con funcionarios electorales y empresas de máquinas de votación».

La empresa rechaza tajantemente estas acusaciones, niega haber servido intereses políticos en ningún país y defiende su integridad tecnológica en litigios abiertos en Estados Unidos. En paralelo, Smartmatic afronta en Miami una imputación federal que describe una presunta trama de sobornos y blanqueo vinculado a las elecciones de Filipinas de 2016, en el que la acusación sostiene que directivos inflaron contratos y canalizaron pagos opacos para asegurar adjudicaciones.

Según fuentes de la Casa Blanca, en conversaciones reservadas Nicolás Maduro llegó a proponer que Delcy Rodríguez asumiera la Presidencia de Venezuela hasta 2031, consolidando su posición interna y la de su hermano Jorge. Delcy ha sido desde el ascenso de Maduro una aliada constante de los gobiernos socialistas en España.

La vicepresidenta chavista, Delcy Rodríguez, en una imagen reciente junto a su hermano Jorge, presidente de la Asamblea, y enfrente del ministro del Interior, Diosdado Cabello Reuters

En enero de 2020 provocó una crisis diplomática al aterrizar en el aeropuerto de Barajas pese a estar sancionada por la UE, en un viaje considerado ilegal por Bruselas y que derivó en el encuentro no comunicado que mantuvo con el entonces ministro José Luis Ábalos.

Desde entonces ha mantenido interlocución habitual con José Luis Rodríguez Zapatero, uno de los expresidentes del Gobierno español más cercanos al chavismo. A pesar de su rol dentro del núcleo duro del régimen, 'The New York Times' llegó a describirla recientemente como una figura «moderada», una caracterización que para la oposición democrática contradice tanto su trayectoria como la documentación pública disponible.

En su escrito, Alcalá se presenta como un general retirado que «se entregó voluntariamente» a Estados Unidos en 2020 y cumple condena tras admitir que colaboró con las FARC «por seguir órdenes de mi entonces superior Hugo Chávez».

El general Clíver Alcalá describe desde prisión la evolución de estructuras criminales vinculadas al Estado venezolano, como el Tren de Aragua, que Maduro empleó para consolidar su control interno

Desde prisión describe la evolución de estructuras criminales vinculadas al Estado venezolano, como el Tren de Aragua, cuyo origen sitúa en redes carcelarias que, según él, fueron protegidas y utilizadas con fines políticos y delictivos.

Afirma que Maduro empleó esas organizaciones para consolidar su control interno y que algunas de ellas fueron «exportadas a otros países, incluyendo a los Estados Unidos de América».

A nivel electoral, señala al general Carlos Quintero como responsable de la «tecnología electoral de Smartmatic utilizada para consumar fraudes», y asegura que existían «máquinas paralelas» que permitían alterar resultados.

Alcalá sostiene en otra parte de su carta que Maduro gestionó directamente la relación con Irán, incluyendo contactos con la Guardia Revolucionaria e Hizbolá, y asegura que desde 2007 tuvo conocimiento de vínculos informales entre altos cargos venezolanos y legisladores estadounidenses. En materia criminal, afirma que el narcotráfico y la minería ilegal del Arco Minero eran actividades complementarias, y que «el oro funcionaba como un elemento clave en el mecanismo de lavado de dinero del narcotráfico».

Alcalá advierte a Trump de que el régimen venezolano representa «una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos» y se ofrece a colaborar plenamente

A Trump le advierte de que el régimen venezolano representa «una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos» y se declara dispuesto a colaborar plenamente: «Estoy dispuesto a declarar sobre estos y otros asuntos […] Quedo a su disposición para contribuir a la seguridad y a la justicia de su país y del mío».

Alcalá fue condenado en Nueva York a 21 años y ocho meses de prisión tras declararse culpable de dos cargos federales: proveer apoyo material a una organización terrorista (las FARC) y realizar transferencias ilícitas de armas, en particular granadas y lanzagranadas.

Tras la condena, el contraste con decisiones del Ejecutivo estadounidense fue evidente. En su estrategia con Caracas, la Administración Biden excarceló a los llamados narcosobrinos –condenados por conspirar para introducir 800 kilos de cocaína en Estados Unidos– y liberó a Alex Saab, señalado por Washington como testaferro de Maduro y acusado de blanqueo y corrupción.

Alcalá, por el contrario, se entregó voluntariamente, cooperó con la Fiscalía y, incluso tras recibir más de dos décadas de prisión, afirma que puede seguir proporcionando información relevante sobre las redes criminales y políticas del régimen.