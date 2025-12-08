Suscribete a
El general chavista preso en EE.UU. delata a Delcy como el verdadero poder del chavismo

El general chavista preso en EE.UU. delata a Delcy como el verdadero poder del chavismo

ABC accede a la explosiva carta a Trump desde prisión de Clíver Alcalá, en que detalla la maquinaria de narcotráfico, fraude electoral y alianzas con Irán del régimen chavista

El general Clíver Alcalá
David Alandete

David Alandete

Corresponsal en Washington

El único condenado de la macrocausa abierta en Estados Unidos contra la cúpula de la dictadura chavista rompe su silencio y denuncia directamente ante el presidente Donald Trump que los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez son, según su testimonio, el verdadero núcleo ... de poder del cartel de los Soles. Afirmó que ambos operan desde la cúspide del Estado con un perfil deliberadamente bajo, controlan los mecanismos políticos y criminales del régimen y mantienen subordinados tanto a Nicolás Maduro como a Diosdado Cabello.

