Pedro Ruiz dice lo que muchos españoles piensan sobre el uso obligatorio de la baliza V16: «Libertad sin ira»

A partir del 1 de enero de 2026, los españoles deberemos despedirnos de los tradicionales triángulos de emergencia. En caso de accidente o avería en la carretera, los conductores tendrán que señalizar el peligro con la baliza V16, el único dispositivo legal ... desde el próximo año para estos casos.

Con este nuevo dispositivo, la Dirección General de Tráfico (DGT) busca «avanzar en el ámbito de la seguridad vial y la reducción de accidentes». Y es que, hasta ahora, cuando un vehículo quedaba inmovilizado en la calzada, el conductor debía colocar dos triángulos de emergencia, lo que le obligaba a bajar del coche y desplazarse a pie por la carretera, exponiéndose a condiciones climáticas adversas y a la posibilidad de sufrir un atropello.

En caso de accidente o avería que obligue a inmovilizar el vehículo, el conductor debe activar la baliza V16 y colocarla en el techo del coche. Desde ese momento, el dispositivo, de color amarillo, emite «una luz 360º de alta intensidad de forma intermitente y continua», tal y como informa la DGT, para avisar al resto de conductores.

Además, la baliza está dotada de conectividad, lo que hace que, en el momento en que se activa, transmita la ubicación del vehículo en tiempo real a través de la plataforma DGT 3.0 y se avise a otros usuarios de la vía de la situación.

La opinión de Pedro Ruiz sobre la baliza V16

En cualquier caso, esta novedad ha generado ciertas críticas entre los conductores. Algunos se han quejado del coste de este dispositivo, del que dudan de su eficacia real, al argumentar que no es visible en todas las circunstancias.

Precisamente sobre esta cuestión se han pronunciado los creadores de la baliza V16, Jorge Torre y Jorge Juan Costas, en una entrevista concedida a ABC. Según ellos, «la normativa ha dejado un rango muy amplio», por lo que «las balizas de la parte más baja se quedan un poquito flojas, pero las más premium, un poquito más caras, pero de mejor calidad, sí se ven de muchísimo más lejos».

En los últimos días, muchas personas han opinado en redes sociales sobre el uso obligatorio de esta baliza. Uno de los últimos ha sido Pedro Ruiz. El actor y escritor, acostumbrado a dar su punto de vista sobre diferentes temas de la actualidad en España, también se ha querido pronunciar sobre esta novedad para los conductores.

En un mensaje publicado en sus redes sociales este domingo, Ruiz ha informado a sus seguidores de la entrada en vigor de este dispositivo, deslizando ya una queja por la imposición de su uso: «Obligan a comprarse una baliza para localizar la posición del coche en un incidente».

Obligan a comprarse una baliza para localizar la posición del coche en un incidente. Con nuestra persona, si tienes iPhone, ya lo tienen hecho.

El escritor ha sido tajante sobre la obligatoriedad de este nuevo dispositivo de señalización del peligro, que considera una imposición un tanto inútil, especialmente para los usuarios de iOS. «Con nuestra persona, si tienes iPhone, ya lo tienen hecho», ha señalado, en referencia a la función de los teléfonos móviles de esta marca para localizar su ubicación —y la del usuario— en todo momento.

Ruiz no se ha extendido más en su reflexión sobre la baliza V16, pero ha querido finalizar su mensaje con una llamada a la libertad frente a una medida que parece considerar algo excesiva. «¡'Libertad sin ira'!», ha reivindicado, en una referencia directa a la canción del grupo Jarcha considerada un himno de la Transición española.