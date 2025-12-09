Suscribete a
ABC Premium

Pedro Ruiz dice lo que muchos españoles piensan sobre el uso obligatorio de la baliza V16: «Libertad sin ira»

El actor y escritor ha opinado sobre el nuevo dispositivo de señalización de peligro de la DGT, obligatorio a partir del próximo 1 de enero de 2026

Los creadores de la baliza V16, contundentes sobre si nos van a controlar y rastrear nuestra ubicación gracias a este dispositivo: «Podría ser un delito»

Pedro Ruiz dice lo que muchos españoles piensan sobre el uso obligatorio de la baliza V16: «Libertad sin ira»
Pedro Ruiz dice lo que muchos españoles piensan sobre el uso obligatorio de la baliza V16: «Libertad sin ira» ABC
Patricia Marcos

Patricia Marcos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

A partir del 1 de enero de 2026, los españoles deberemos despedirnos de los tradicionales triángulos de emergencia. En caso de accidente o avería en la carretera, los conductores tendrán que señalizar el peligro con la baliza V16, el único dispositivo legal ... desde el próximo año para estos casos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app