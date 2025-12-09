Suscríbete a
ABC Premium

Año uno de José Pablo López al frente de RTVE: de levantar las audiencias a la división interna entre los trabajadores

El presidente de RTVE ha conseguido ocupar la agenda política con asuntos como Eurovisión, transformar las tardes de La 1 y convertirlo en una parrilla política, y ocupar un espacio mediático asociado al sanchismo que se había quedado huérfano

Opinión | Pan y circo a escote, por Rebeca Argudo

Lo llaman TelePedro: el tono extremo de la nueva RTVE

José Pablo López, presidente de RTVE, junto a presentadores y colaboradores de programas de la casa
José Pablo López, presidente de RTVE, junto a presentadores y colaboradores de programas de la casa Rodrigo Parrado
Clara Molla Pagán

Clara Molla Pagán

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Tras un año con José Pablo López al frente de RTVE, La 1 ha recuperado cifras de cuota de pantalla que no se veían desde 2011. En apenas un año, José Pablo López ha transformado la Corporación hasta convertirla en una cadena competitiva que se ... acerca a las privadas y que ha conseguido ser el tema de conversación de muchos: RTVE se ha instalado en el debate público, en las terrazas de los bares, en el Congreso, en la conversación diaria y en la inundación de X con la cara de su presidente, elogios, críticas y memes constantes. El ruido mediático ha sido tal que incluso Eurovisión y la participación (ahora ya no) de España en el festival si participaba Israel se convirtió en un asunto de Estado. José Pablo López ha sido capaz en poco más de un año de ocupar la agenda política con asuntos como Eurovisión, tal y como ha ocurrido recientemente. Lo que hace un año parecía irrelevante para la mayoría hoy es motivo de controversia, análisis y discusiones. RTVE está, de nuevo, en el centro.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app