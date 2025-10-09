Trump celebra el fin de la guerra en Gaza y promete una «paz duradera» en Oriente Próximo
El presidente estadounidense se mostró exultante ante su gabinete y anunció que la liberación de los rehenes israelíes marcará el inicio de una nueva era en la zona
Trump anuncia un acuerdo «histórico» entre Israel y Hamás para la liberación de todos los rehenes y el repliegue israelí en Gaza
Corresponsal en Washington
Donald Trump celebró el jueves ante su gabinete el acuerdo que él mismo medió entre Israel y Hamás, convencido de que se han sentado las bases de una nueva etapa en Oriente Próximo. En la reunión, proclamó que la guerra en Gaza había terminado ... y que el pacto alcanzado «marca el comienzo de una paz duradera».
El presidente, que se había acostado tarde la noche anterior revisando los textos del acuerdo y retomó el trabajo al amanecer con llamadas a sus enviados, continuó durante el día en contacto con sus asesores para coordinar los próximos pasos, incluido un posible viaje a Egipto y, quizá después, a Israel.
Aun así, falta por confirmar que la primera fase —la liberación de los veinte rehenes israelíes y la retirada parcial de las tropas— se cumpla en los plazos previstos, lo que pondrá a prueba la solidez real del entendimiento.
Viaje de Trump para cerrar la paz y tutelar la FranjaDavid Alandete
Ultima un viaje a Egipto para formalizar el acuerdo y prevé ir a Israel para reunirse con familias de rehenes y supervivientes
Aun así, el ambiente en la sala fue de euforia. Marco Rubio, su secretario de Estado, tomó la palabra para ensalzar el logro del presidente: «Por quién usted es, por lo que ha hecho y por cómo le perciben. Este fin de semana, gracias a eso, muy pronto veremos a veinte seres humanos vivos salir de la oscuridad hacia la luz por primera vez en dos años. Y eso ocurre porque utilizó la credibilidad, el poder y el prestigio de este cargo, y las relaciones que ha construido, y se comprometió a lograrlo».
Datos de la destrucción
en Gaza
Total de fallecidos
Datos Octubre 2025
Desde que comenzó la ofensiva israelí en la Franja, la crisis humanitaria se ha recrudecido. En las primeras semanas, Israel lanzó órdenes de evacuación para movilizar a miles de gazatíes de norte a sur. Según datos de la ONU, en Gaza viven 2,1 millones de personas en 345 kilómetros cuadrados. De ellos, al menos 1,9 millones están desplazadas dentro del territorio.
8 de octubre
70.000
68.175
60.000
50.000
46.355
40.000
30.000
22.288
20.000
Según el Ministerio de Salud Gazatí
10.000
O
E
E
O
2023
2024
2025
Niños, mujeres
y ancianos fallecidos
Ancianos
Niños
31%
5%
53%
47%
Mujeres
17%
Destrucción
Datos Julio 2025
Los siguientes mapas muestran una evaluación integral basada en imágenes satelitales de los daños en las estructuras, vías de comunicación y cultivos dentro del área de la franja de Gaza. Los datos georreferenciados del UNOSAT (Centro de Satélites de la ONU) reflejan los resultados de cada edificio antes y después de las operaciones militares israelíes.
Ejemplo de imagen satelital del UNOSAT
Daños en edificios
Recuento de estructuras
dañadas por poblaciones
Gaza
48.181
Jan Yunis
51.219
Gaza Norte
40.192
35.117
Rafah
Deir Al-Balah
18.103
Daños por categorías
Moderado
41.895
Severo
17.421
Destruido
102.067
Gaza
Norte
Ciudad
de Gaza
Gaza
Deir Al-Balah
Jan Yunis
Rafah
Fuente
UNOSAT, techforpalestine.org y elaboración propia
ABC / J.Torres, JdVelasco, MJ Antonio y L. Cano
Satisfacción por lo logrado
Las palabras de Rubio provocaron un aplauso cerrado. Trump sonreía, satisfecho. Dijo que «en las calles se baila, todos están felices, los países árabes, los países musulmanes… nunca se ha visto algo así». Añadió que aceptaría participar en los actos de conmemoración de la paz «si ellos quieren que lo haga».
El presidente celebró su logro con tono triunfal. Afirmó que no se siente atado a la creación de un Estado palestino y que esa decisión corresponde a las partes implicadas. Subrayó, en cambio, que Netanyahu ha ganado popularidad gracias al acuerdo y que «la cooperación entre Qatar, Egipto, Turquía y Arabia Saudí demuestra que el mundo puede unirse por una causa común».
«Gaza será reconstruida con ayuda internacional —dijo— y la región afronta una oportunidad única para la prosperidad y la estabilidad». Aseguró que todos los rehenes serían liberados «el lunes o el martes» y destacó que el éxito del pacto radica en la implicación conjunta de países tradicionalmente enfrentados: «Desde Qatar hasta Arabia Saudí, Emiratos, Egipto… todos se han unido. Es algo asombroso. Nadie creía que fuera posible».
Trump habló también de la magnitud de las pérdidas de Hamás —«probablemente setenta mil muertos»— y afirmó que «ha llegado el momento de detener la espiral de violencia». Prometió que Gaza será «reconstruida» con el apoyo financiero de países árabes dispuestos a invertir para generar «una riqueza tremenda».
Agradeció expresamente a los líderes de Qatar, Egipto y Turquía, así como a Arabia Saudí, Jordania e Indonesia, por su papel en las negociaciones. «El presidente [turco] Erdogan se involucró personalmente con Hamás y otros grupos. Todos han estado increíbles. El mundo entero se ha unido para esto. Países vecinos que no se soportaban ahora han hecho esto juntos. Es un momento en la historia».
También se permitió Trump una promesa: «Hemos resuelto siete conflictos. Este es el número ocho. Y el próximo será Rusia y Ucrania. Creo que eso también va a suceder».
