Trump celebra el fin de la guerra en Gaza y promete una «paz duradera» en Oriente Próximo

Donald Trump celebró el jueves ante su gabinete el acuerdo que él mismo medió entre Israel y Hamás, convencido de que se han sentado las bases de una nueva etapa en Oriente Próximo. En la reunión, proclamó que la guerra en Gaza había terminado ... y que el pacto alcanzado «marca el comienzo de una paz duradera».

El presidente, que se había acostado tarde la noche anterior revisando los textos del acuerdo y retomó el trabajo al amanecer con llamadas a sus enviados, continuó durante el día en contacto con sus asesores para coordinar los próximos pasos, incluido un posible viaje a Egipto y, quizá después, a Israel.

Aun así, falta por confirmar que la primera fase —la liberación de los veinte rehenes israelíes y la retirada parcial de las tropas— se cumpla en los plazos previstos, lo que pondrá a prueba la solidez real del entendimiento.

Noticia Relacionada Viaje de Trump para cerrar la paz y tutelar la Franja David Alandete Ultima un viaje a Egipto para formalizar el acuerdo y prevé ir a Israel para reunirse con familias de rehenes y supervivientes

Aun así, el ambiente en la sala fue de euforia. Marco Rubio, su secretario de Estado, tomó la palabra para ensalzar el logro del presidente: «Por quién usted es, por lo que ha hecho y por cómo le perciben. Este fin de semana, gracias a eso, muy pronto veremos a veinte seres humanos vivos salir de la oscuridad hacia la luz por primera vez en dos años. Y eso ocurre porque utilizó la credibilidad, el poder y el prestigio de este cargo, y las relaciones que ha construido, y se comprometió a lograrlo».

Datos de la destrucción en Gaza Total de fallecidos Datos Octubre 2025 Desde que comenzó la ofensiva israelí en la Franja, la crisis humanitaria se ha recrudecido. En las primeras semanas, Israel lanzó órdenes de evacuación para movilizar a miles de gazatíes de norte a sur. Según datos de la ONU, en Gaza viven 2,1 millones de personas en 345 kilómetros cuadrados. De ellos, al menos 1,9 millones están desplazadas dentro del territorio. 8 de octubre 70.000 68.175 60.000 50.000 46.355 40.000 30.000 22.288 20.000 Según el Ministerio de Salud Gazatí 10.000 O E E O 2023 2024 2025 Niños, mujeres y ancianos fallecidos Ancianos Niños 31% 5% 53% 47% Mujeres 17% Destrucción Datos Julio 2025 Los siguientes mapas muestran una evaluación integral basada en imágenes satelitales de los daños en las estructuras, vías de comunicación y cultivos dentro del área de la franja de Gaza. Los datos georreferenciados del UNOSAT (Centro de Satélites de la ONU) reflejan los resultados de cada edificio antes y después de las operaciones militares israelíes. Ejemplo de imagen satelital del UNOSAT Daños en edificios Recuento de estructuras dañadas por poblaciones Gaza 48.181 Jan Yunis 51.219 Gaza Norte 40.192 35.117 Rafah Deir Al-Balah 18.103 Daños por categorías Moderado 41.895 Severo 17.421 Destruido 102.067 Gaza Norte Ciudad de Gaza Gaza Deir Al-Balah Jan Yunis Rafah Fuente UNOSAT, techforpalestine.org y elaboración propia ABC / J.Torres, JdVelasco, MJ Antonio y L. Cano Datos de la destrucción en Gaza Total de fallecidos Datos Octubre 2025 Desde que comenzó la ofensiva israelí en la Franja, la crisis humanitaria se ha recrudecido. En las primeras semanas, Israel lanzó órdenes de evacuación para movilizar a miles de gazatíes de norte a sur. Según datos de la ONU, en Gaza viven 2,1 millones de personas en 345 kilómetros cuadrados. De ellos, al menos 1,9 millones están desplazadas dentro del territorio. 8 de octubre 68.175 70.000 60.000 50.000 46.355 40.000 30.000 22.288 20.000 Según el Ministerio de Salud Gazatí 10.000 O E E O 2023 2024 2025 Niños, mujeres y ancianos fallecidos Niños 31% 53% Ancianos 5% Mujeres 17% 47% Destrucción Datos Julio 2025 Los siguientes mapas muestran una evaluación integral basada en imágenes satelitales de los daños en las estructuras, vías de comunicación y cultivos dentro del área de la franja de Gaza. Los datos georreferenciados del UNOSAT (Centro de Satélites de la ONU) reflejan los resultados de cada edificio antes y después de las operaciones militares israelíes. Ejemplo de imagen satelital del UNOSAT Daños en edificios Por grado de destrucción Moderado Severo Destruido 41.895 17.421 102.067 Recuento de estructuras dañadas por poblaciones Gaza 48.181 Jan Yunis 51.219 Gaza Norte 40.192 35.117 Rafah Deir Al-Balah 18.103 Gaza Norte Ciudad de Gaza Gaza Deir Al-Balah Jan Yunis Rafah Fuente: UNOSAT, techforpalestine.org y elaboración propia ABC / J.Torres, JdVelasco, MJ Antonio y L. Cano

Satisfacción por lo logrado

Las palabras de Rubio provocaron un aplauso cerrado. Trump sonreía, satisfecho. Dijo que «en las calles se baila, todos están felices, los países árabes, los países musulmanes… nunca se ha visto algo así». Añadió que aceptaría participar en los actos de conmemoración de la paz «si ellos quieren que lo haga».

El presidente celebró su logro con tono triunfal. Afirmó que no se siente atado a la creación de un Estado palestino y que esa decisión corresponde a las partes implicadas. Subrayó, en cambio, que Netanyahu ha ganado popularidad gracias al acuerdo y que «la cooperación entre Qatar, Egipto, Turquía y Arabia Saudí demuestra que el mundo puede unirse por una causa común».

«Gaza será reconstruida con ayuda internacional —dijo— y la región afronta una oportunidad única para la prosperidad y la estabilidad». Aseguró que todos los rehenes serían liberados «el lunes o el martes» y destacó que el éxito del pacto radica en la implicación conjunta de países tradicionalmente enfrentados: «Desde Qatar hasta Arabia Saudí, Emiratos, Egipto… todos se han unido. Es algo asombroso. Nadie creía que fuera posible».

Trump habló también de la magnitud de las pérdidas de Hamás —«probablemente setenta mil muertos»— y afirmó que «ha llegado el momento de detener la espiral de violencia». Prometió que Gaza será «reconstruida» con el apoyo financiero de países árabes dispuestos a invertir para generar «una riqueza tremenda».

Agradeció expresamente a los líderes de Qatar, Egipto y Turquía, así como a Arabia Saudí, Jordania e Indonesia, por su papel en las negociaciones. «El presidente [turco] Erdogan se involucró personalmente con Hamás y otros grupos. Todos han estado increíbles. El mundo entero se ha unido para esto. Países vecinos que no se soportaban ahora han hecho esto juntos. Es un momento en la historia».

También se permitió Trump una promesa: «Hemos resuelto siete conflictos. Este es el número ocho. Y el próximo será Rusia y Ucrania. Creo que eso también va a suceder».