Cruces del sorteo de Copa del Rey: partidos, emparejamientos y horarios de los dieciseisavos de final

La Copa del Rey es el escenario donde cualquier sueño parece alcanzable. Por ello, cada sorteo abre un nuevo capítulo de ilusión en esta historia de gigantes y modestos, de estadios humildes que se convierten en templos y de partidos que desafían la lógica ... del fútbol.

El de este martes 9 de diciembre, celebrado a las 13:00 horas, era uno de los más esperados, pues ha definido el esquema de los dieciseisavos de final, con la llegada ya de los participantes de la Supercopa de España: Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club.

El primer equipo en conocer a su rival, tras recibir un homenaje por sus logros, ha sido el Ourense CF, campeón de la Copa Federación y representante de Primera RFEF, que se enfrentará al Athletic. Destacaba también la presencia en el sorteo del Atlético Baleares, único superviviente de Segunda RFEF, que también jugará contra el recién incorporado Atlético de Madrid.

Equipos clasificados Supercopa de España (4): FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club.

Primera División (13): Osasuna, Mallorca, Alavés, Getafe, Levante, Real Sociedad, Betis, Elche, Villarreal, Rayo Vallecano, Sevilla, Celta y Valencia.

Segunda División (9): Huesca, Cultural Leonesa, Racing de Santander, Sporting de Gijón, Eibar, Albacete, Deportivo de La Coruña, Burgos y Granada.

Primera RFEF (5): Guadalajara, Eldense, Talavera de la Reina, Real Murcia y Ourense.

Segunda RFEF (1): Atlético Baleares.

Formato de la Copa del Rey

Seis urnas han sido desplegadas en el escenario del salón Luis Aragonés para definir los cruces que marcarán el camino hacia los octavos de final entre el martes 16 y el jueves 18 de diciembre. A diferencia de rondas anteriores, en este sorteo se han eliminado los criterios de proximidad geográfica, lo que ha dado lugar a emparejamientos variados y con amplio componente competitivo.

Otro condicionante al que ha estado sometido el sorteo ha sido que los cuatro equipos de la Supercopa iban a jugar contra los de menor categoría: el Atlético Baleares, Osasuna y dos de los cinco equipos de 1ª RFEF. Los dos restantes de esta categoría tenían que ser emparejados con equipos de Primera División.

Por su parte, los 11 equipos restantes de la máxima categoría debían enfrentarse con los nueve equipos de Segunda División y los dos que queden sin rival de enfrentaban entre sí.

Reglas para los dieciseisavos de final Partido único. Se mantiene la eliminación directa a un solo encuentro, con la única excepción de semifinales, que sí serán a doble partido.

Locales y visitantes. El fútbol se jugará en los campos más humildes.

Sin VAR. La irrupción de la tecnología esperará a los octavos.

Equipos, cruces y partidos de los dieciseisavos de final de Copa del Rey Ourense CF vs. Athletic Club.

CD Atlético Baleares vs. Atlético de Madrid.

CF Talavera de la Reina vs. Real Madrid.

CD Guadalajara vs. FC Barcelona.

Real Murcia CF vs. Real Betis Balompié.

CD Eldense vs. Real Sociedad.

Burgos CF vs. Getafe CF.

CyD Leonesa vs. Levante UD.

SD Eibar vs. Elche CF.

RC Deportivo vs. RCD Mallorca.

Real Racing club de Santander vs. Villarreal CF.

Real Sporting de Gijón vs. Valencia CF.

SD Huesca vs. Club Atlético Osasuna.

Granada CF vs. Rayo Vallecano.

Albacete Balompié vs. RC Celta de Vigo.

Deportivo Alavés vs. Sevilla FC.

¿Cuándo se juegan los dieciseisavos? Fecha y horario de los partidos

De las 16 eliminatorias de dieciseisavos de la Copa del Rey, quince se disputarán la próxima semana, durante los días 16, 17 y 18, con los horarios definitivos aún por determinar. La única excepción será el cruce entre el Granada y el Rayo Vallecano, que no podrá jugar en esas fechas debido al calendario de este último.

El conjunto madrileño tiene programado el jueves 18 de diciembre a las 21:00 horas su partido de Conference League frente al Drita Gjilan de Kosovo, en el Estadio de Vallecas. Además, apenas tres días antes, el lunes 15, se enfrentará al Betis en Liga, lo que complica la planificación.

Por ello, la eliminatoria copera del Rayo no se celebrará hasta, como mínimo, el 6 de enero. De hecho, el equipo abrirá el año 2026 con su duelo liguero contra el Getafe el 2 de enero, también en Vallecas. Esa circunstancia deja únicamente una ventana disponible: la semana del 13, 14 y 15 de enero, justo antes de que arranquen los octavos de final.

Fechas de la Copa del Rey Dieciseisavos de final: 16, 17 y 18 de diciembre, a excepción del partido del Rayo Vallecano.

Octavos de final: 13, 14 y 15 de enero de 2026.

Cuartos de final: 3, 4 y 5 de febrero de 2026.

Semifinales: 10, 11, 12 de febrero de 2026 (ida); 3, 4 y 5 de marzo de 2026 (vuelta).

Final: sábado 25 de abril de 2026.

La Real Federación Española de Fútbol ha ratificado que la final de esta edición de la Copa del Rey volverá a disputarse en Sevilla, concretamente en el Estadio de La Cartuja, así como las finales de 2027 y 2028.

La decisión se dio a conocer el mes pasado en la propia capital andaluza, donde el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, anunció oficialmente la elección tras la reunión de la junta directiva. En el acto estuvo acompañado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, reforzando así el compromiso institucional con la ciudad y con el estadio que volverá a ser epicentro del fútbol español.