Los otros grupos terroristas que esperan sacar partido del acuerdo entre Hamás e Israel

Según el diario 'The Times of Israel', los dos grupos terroristas palestinos que acompañaron a Hamás en su levantamiento armado de 2023, la Yihad Islámica Palestina y el Frente Popular para la Liberación de Palestina, estuvieron también presentes en las conversaciones indirectas ... en Egipto que han concluido en un acuerdo de tregua patrocinado por Donald Trump.

Ni la Yihad ni el Frente tuvieron en ningún momento la fuerza militar del brazo armado de Hamás. Se ignora además su dimensión auténtica en la actualidad, tanto en la devastada franja de Gaza como en Cisjordania. Para hacerse una idea de la destrucción llevada a cabo durante los dos años de guerra por el Ejército israelí, un comentarista hebreo apunta que aquel 7 de octubre de 2023 Hamás y sus aliados lanzaron en pocas horas 5.000 cohetes dentro de territorio israelí. Un año más tarde, en 2024, los radicales 'celebraron' el primer aniversario con 14 cohetes. El pasado día 7, Hamás lanzó un solo proyectil desde sus escondites en la Franja.

El principal dividendo que todos, tanto Hamás como la Yihad y el Frente, quieren obtener del plan de paz de Trump es la liberación de 250 presos por delitos de sangre detenidos en las cárceles israelíes, a cambio de la entrega de los últimos 40 rehenes hebreos que quedan en su poder, vivos y muertos. Los terroristas palestinos liberados pasarán a engrosar las filas del movimiento de resistencia contra Israel. Nadie se hace ilusiones al respecto. Ninguno de los movimientos armados de resistencia ha renunciado a lo largo de la negociación de la tregua a su objetivo final: la destrucción del Estado de Israel.

La fase inicial de la tregua implica la retirada del Ejército de Israel hasta una 'línea amarilla' demarcada por Estados Unidos, que conforma un perímetro de 1.5 kilómetros de profundidad en su parte más estrecha y 6,5 en la más ancha, desde la línea divisoria de Israel con Gaza. La retirada inicial e inmediata del Ejército es clave, porque los milicianos palestinos la usarán para rastrear y encontrar a los rehenes israelíes en los túneles subterráneos. Según el diario israelí 'Haaretz', algunos están en manos de Yihad Islámica y del Frente de Liberación.

Una vez que se entreguen los rehenes, Israel cumplirá con su parte: la liberación de 250 presos condenados a cadena perpetua y de otros 1.700 detenidos durante la guerra en Gaza.

Todos los grupos terroristas tendrán algo que celebrar. En particular Hamás y su brazo armado, las Brigadas de Al Qasam, que en dos años pasaron de contar con hasta 24 batallones de milicianos -capaces de matar en un solo día al mayor número de judíos desde el Holocausto- a disponer de una fuerza mínima centrada en la supervivencia. Recuperar la dimensión de antes llevará mucho tiempo.

La mala noticia es la supervivencia de la ideología que subyace en todos esos grupos yihadistas -acabar con Israel y matar al mayor número de judíos-, que no se ha visto arañada por los acuerdos.