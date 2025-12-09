Dónde ver online y en televisión al Barcelona hoy de Champions League y a qué hora juega el partido contra el Eintracht de Fráncfort

Con los deberes hechos en la Liga, el Fútbol Club Barcelona afronta hoy con relativa tranquilidad la vuelta a los focos europeos de la Champions League. El buen hacer en el campeonato doméstico, en el que es líder con cuatro puntos de ventaja ... sobre un Real Madrid en descomposición, le aporta calma al conjunto de Hansi Flick, si bien en Europa debe andarse con ojo, pues no lleva tan bien el temario del curso.

Los azulgranas ocupan el puesto número 18 en la clasificación del torneo continental, en el que suman dos victorias, un empate y dos derrotas después de cinco jornadas. Están a solo tres puntos del top-8, pero con infinidad de equipos que aspiran a ocupar esa zona de privilegio, por lo que cualquier nuevo desliz puede resultar grave y desembocar en una incómoda eliminatoria de dieciseisavos de final.

«El Eintracht tiene un buen equipo, joven, que juega con intensidad... adapta su sistema. Si estamos a nuestro mejor nivel tenemos opciones de ganar. Pero será difícil. Nos pueden hacer daño si no estamos a nuestro mejor nivel», advierte el técnico, Hansi Flick, que como buen alemán conoce bien a sus compatriotas.

Sobre el papel sin embargo no parece una prueba tan dura para un equipo que ha vuelto a poner velocidad de crucero en la Liga y que además juega en casa. Los alemanes ocupan el puesto 28 con solo cuatro puntos, después de una victoria, un empate y tres derrotas.

Sin embargo, en el imaginario colectivo azulgrana el Eintracht quedó como un mal recuerdo en abril de 2022, cuando en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Europa League, en un Camp Nou vestido de blanco por la reventa masiva de abonos a hinchas alemanes, los visitantes ganaron 2-3.

Para evitar que aquel ridículo tan doloroso pudiera repetirse, Laporta y la directiva culé han trabajado a fondo para que las entradas queden en manos de los socios. Otra cosa es asegurar un resultado favorable, aunque la estadística dice que el favorito es el Barça.

A qué hora es el Barcelona - Frankfurt de Champions

En el Spotify Camp Nou, el pitido inicial del colegiado italiano Davide Massa, de 44 años de edad, está previsto para las 21.00 horas de este martes 9 de diciembre.

Dónde ver el Barça - Frankfurt en directo online y en televisión

El encuentro entre el Barça y el conjunto alemán podrá verse en directo gracias a la retransmisión de Movistar+ Liga de Campeones (dial 60). Por supuesto, también se podrá seguir en vivo el choque a través de la web de ABC, donde los lectores encontrarán un amplio resumen tras el pitido final.