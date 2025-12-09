Un español que vive en Australia cuenta cuál es el trabajo más fácil que ha encontrado: «Me lo tomo como si fuera un gimnasio»

Las redes sociales nos están permitiendo descubrir realidades sin tener que movernos a ellas. Es el caso de las personas que se van a vivir a otros países y que utilizan las plataformas digitales para compartir sus descubrimientos u ofrecer consejos a quienes deciden ... irse de viaje a donde residen.

Es el caso por ejemplo de Raúl Padilla, un español que reside en Australia y que en Tik Tok su usuario es @byraulpadilla. El creador de contenido cuenta en una de sus últimas publicaciones cuál es el trabajo más fácil que ha encontrado en el país de los koalas: la obra.

White Card: trabajar en la construcción en Australia

«Te sacas la white card por unos 120 euros», cuenta el joven, que hace referencia a una certificación obligatoria de seguridad y salud en el trabajo para cualquiera que quiera trabajar en la industria de la construcción, demostrando que ha completado un curso de inducción general, y es válida de por vida siempre que se mantenga activa en el sector, abriendo puertas a empleos en sitios de construcción a nivel nacional.

Se obtiene al realizar un curso (presencial u online) en una Organización de Formación Registrada (RTO) y aprobar un examen, siendo un requisito fundamental para acceder a cualquier obra. «Te sacas el certificado y tienes trabajo a la semana siguiente», cuenta el joven durante la grabación, en la que muestra su lugar de trabajo.

«Es verdad que cargas peso y eso, pero me lo tomo como si fuera un gimnasio», admite el influencer español, que dice cobrar entre 35 a 40 euros la hora. «Está superbien», cuenta Raúl, que anima a sus seguidores a seguir sus pasos si alguno le apetece ir hasta Australia a hacer un cambio de vida.