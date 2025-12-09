Suscribete a
ABC Premium

Un español que vive en Australia cuenta cuál es el trabajo más fácil que ha encontrado: «Me lo tomo como si fuera un gimnasio»

Las plataformas digitales nos permiten a diario descubrir realidades sin tener que movernos a ellas

Emanuele Armeli Moccia, fontanero italiano que trabaja en España: «He llegado a facturar tranquilamente en un día 2.500 euros»

Una peruana que vive en España, impactada por cómo son las fiestas infantiles de cumpleaños en nuestro país: «Me empezaron a mirar como un bicho raro»

Un español que vive en Australia cuenta cuál es el trabajo más fácil que ha encontrado: «Me lo tomo como si fuera un gimnasio»
Un español que vive en Australia cuenta cuál es el trabajo más fácil que ha encontrado: «Me lo tomo como si fuera un gimnasio»

I. A

Las redes sociales nos están permitiendo descubrir realidades sin tener que movernos a ellas. Es el caso de las personas que se van a vivir a otros países y que utilizan las plataformas digitales para compartir sus descubrimientos u ofrecer consejos a quienes deciden ... irse de viaje a donde residen.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app