Trump propone expulsar a España de la OTAN por negarse a aumentar el gasto en defensa

«Nobel 4 Trump»: la obra creada por un agricultor israelí pidiendo el Nobel para Trump

El tuit llega después de que el presidente de Estados Unidos anunciara que Israel y Hamás acordaron la primera fase de un alto el fuego en Gaza

Trump celebra el fin de la guerra en Gaza y promete una «paz duradera» en Oriente Próximo

Sergio Díaz Arcediano

Una imagen ha revolucionado las redes sociales, el tweet muestra una vista aérea con un dron en el que refleja: «Nobel 4 Trump» creada por el artista agrícola Peter Winner en un campo, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ... anunciara que Israel y Hamás acordaron la primera fase de un alto el fuego en Gaza, cerca del kibutz Maoz Haim en el norte de Israel.

