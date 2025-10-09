«Nobel 4 Trump»: la obra creada por un agricultor israelí pidiendo el Nobel para Trump

Una imagen ha revolucionado las redes sociales, el tweet muestra una vista aérea con un dron en el que refleja: «Nobel 4 Trump» creada por el artista agrícola Peter Winner en un campo, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ... anunciara que Israel y Hamás acordaron la primera fase de un alto el fuego en Gaza, cerca del kibutz Maoz Haim en el norte de Israel.

This is a real photo, not AI-generated. "Nobel 4 Trump" writing created by agricultural artist Peter Winner in a field near Kibbutz Maoz Haim in northern Israel. pic.twitter.com/7ef0PlYASt — Ihab Hassan (@IhabHassane) October 9, 2025

La portavoz del gobierno israelí, Shosh Bedrosian, informó que todas las partes firmaron en Egipto la versión final de este acuerdo para la primera fase del plan, tras las negociaciones indirectas en la localidad turística de Sharm el Sheij, con la mediación de Estados Unidos, Catar y Turquía.

Netanyahu vuelve a pedir el Nobel de la Paz para Trump

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha repetido hoy que Donald Trump debería ganar el premio Nobel de la Paz horas después de que el presidente estadounidense anunciara un acuerdo de tregua entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza. «¡Se lo merece!», ha escrito en la red social X.

Give @realDonaldTrump the Nobel Peace Prize - he deserves it! 🏅 pic.twitter.com/Hbuc7kmPt1 — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 9, 2025

El galardón se anunciará el viernes a las 11.00 en Oslo (Noruega).