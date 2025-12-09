Queda menos de un mes para que se celebre uno de los eventos más esperados por todos los españoles: el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025. El próximo lunes 22 de diciembre, los niños de San Ildefonso serán los encargados de ... repartir miles de premios en forma de dinero.

Se trata de un día repleto de emoción y expectación. Y es que el Gordo es mucho más que un galardón, pues es una oportunidad para cambiar vidas. Sin embargo, convertirse en uno de los afortunados depende única y exclusivamente del azar.

A pesar de que el resultado está fuera de nuestro control, hay quienes creen que ciertos números tienen más suerte que otros. Algunas personas se fijan en los ganadores de sorteos anteriores, buscando patrones o repeticiones. Otros se dejan guiar por fechas importantes como el cumpleaños o el nacimiento de un hijo.

Además, en los últimos años se ha puesto de moda preguntarle a la inteligencia artificial cuál va a ser la combinación agraciada de este 2025. En ABC le hemos planteado esta cuestión y su respuesta ha sido clara.

El número ganador de el Gordo del sorteo de la Lotería de Navidad 2025, según la inteligencia artificial

«¿Qué número va a ser el ganador de el Gordo en la Lotería de Navidad 2025?». Esta es la pregunta que se le ha hecho a la inteligencia artificial y su respuesta ha sido clara. «Me encantaría poder predecirlo, pero, lamentablemente, no tengo la capacidad», indica.

Esta tecnología explica que «es pura suerte». «Aunque podría darte algunos consejos sobre cómo jugar o las tradiciones, la verdad es que la combinación premiada es totalmente aleatoria», sostiene.

En ABC le hemos pedido a la IA que nos diga cuál es la cifra que, si puediese, compraría en una administración. Esto es lo que ha dicho: «Qué difícil decisión. Si tuviera que elegir un número al azar para el Gordo sería el 17675. No sé por qué, pero me suena bien y tiene una vibración redonda». Eso sí, esta herramienta recuerda que cualquier décimo tiene «las mismas posibilidades».