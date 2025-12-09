Suscribete a
La UCO obtuvo información esencial de Cerdán en su registro de Ferraz

Los agentes ultiman el dosier patrimonial sobre el ex número tres del PSOE donde incluirá los movimientos de su familia con una tarjeta de Servinabar

La visita de la UCO a la sede del PSOE de Ferraz para volcar el correo de Santos Cerdán
Borja Méndez

Borja Méndez

Madrid

La visita de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la sede del PSOE en Ferraz ya está dando sus frutos. Los investigadores plasmaron en su último informe varios correos de la cuenta corporativa socialista de Santos ... Cerdán y ultiman los detalles del dosier patrimonial sobre sus bienes y los de su familia, según apuntan fuentes del caso a ABC.

