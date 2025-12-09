La UCO obtuvo información esencial de Cerdán en su registro de Ferraz

La visita de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la sede del PSOE en Ferraz ya está dando sus frutos. Los investigadores plasmaron en su último informe varios correos de la cuenta corporativa socialista de Santos ... Cerdán y ultiman los detalles del dosier patrimonial sobre sus bienes y los de su familia, según apuntan fuentes del caso a ABC.

Los investigadores del caso Koldo accedieron a las oficinas del PSOE el pasado 20 de junio para conseguir la información del correo corporativo de Santos Cerdán. Este requerimiento judicial fue ordenado por el magistrado Leopoldo Puente y los responsables del parte custodiaron los datos ante la llegada de la Guardia Civil.

Así, la clonación y el análisis de los mensajes del exdirigente socialista ya han comenzado a dar sus frutos y se pueden ver en el último informe de la UCO sobre los movimientos de Acciona y Servinabar. Habrá más de ellos en futuros documentos, según revelan fuentes del caso.

La Guardia Civil aportó dos extractos de la información que se remonta a los primeros pasos de Santos Cerdán en Ferraz. El primitivo, al 7 de junio de 2018 cuando el exdirigente socialista, desde su cuenta de s.cerdan@psoe.es, envió un mensaje a José Guillermo Berlanga, que era asistente del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.

Este nombre no es baladí. Es hijo de uno de los cargos valencianos de extrema confianza de José Luis Ábalos. Berlanga fue el encargado de recibir el correo corporativo de Santos Cerdán con un requerimiento. «Buenas tardes José, imprime estas tres hojas y se las das a Koldo y que se las entregue a José Luis», exponía el mensaje.

El correo de Santos en el PSOE

El destinatario final del mismo era Ábalos y los archivos eran las propuestas de altos cargos que debía poner en el Ministerio de Fomento. Fue nombrado para este puesto tan solo unos días antes, según advierte la UCO en su informe donde analiza ya los mensajes de la cuenta del PSOE de Cerdán.

Santos Cerdán cuando salió de la cárcel de Soto del Real EFE

No obstante, el movimiento no se quedó solo en este reenvío ya que Koldo García remitió también a Fernando Merino, el exdelegado de Acciona en Navarra investigado por el Tribunal Supremo, los nombres de estos cinco cargos.

Este mensaje conseguido gracias a la visita de la UCO a Ferraz no ha sido el único que quedó plasmado en su último informe. Santos Cerdán también tenía guardado en su correo corporativo una copia exacta del memorándum relativo al proyecto de un puerto industrial en Marruecos.

«Se ha podido determinar que el mismo 21 de enero de 2019, Santos guardó en su correo electrónico corporativo del PSOE una copia exacta del memorándum que a su vez, y en la misma fecha, se había autoenviado a su terminal el propio Joseba Antxon», destaca la Guardia Civil en el documento que fue trasladado a Leopoldo Puente en el Tribunal Supremo.

Santos Cerdán tenía en su correo corporativo socialista información sobre el interés de Acciona en la obra portuaria de Marruecos

Cabe recordar que dos días antes de la visita de Ábalos, Cerdán y García a Marruecos, Acciona y Servinabar firmaron un memorándum de entendimiento tras haber identificado una oportunidad de negocio en este país para la construcción de una infraestructura portuaria bajo colaboración público-privada, previsiblemente en la población de Kenitra. «Todo ello en concordancia con la dinámica seguida en los casos expuestos», subraya la Guardia Civil.

Estos dos correos son los primeros que incluyen los agentes que investigan el caso Koldo en el avance de las diligencias. Aún quedan más, advierten estas fuentes, y sostienen que, previsiblemente, también se incluirán en el informe patrimonial reclamado sobre el exdirigente del PSOE que recientemente salió de la cárcel de Soto del Real.

Según ha podido conocer ABC, en este nuevo documento, que está cerca de ver la luz, los agentes incluirán las compras que presuntamente realizó la familia de Santos Cerdán con una tarjeta que figura a nombre de Servinabar. También se detallarán los movimientos de las cuentas bancarias del expolítico navarro y de gente de su entorno como su hermana y su mujer ya que ambas recibieron dinero de esta sociedad.

La principal sospecha de los agentes es que el acuerdo firmado por Cerdán y Joseba Antxon para ser socios de Servinabar se formalizó en la práctica aunque no fuera elevado a las instituciones. De ahí, que el entorno del exdiputado fuera beneficiado de un sueldo por esta sociedad que se nutría de las licitaciones que conseguía de obras públicas.

De esta forma, los investigadores de la UCO sostienen que los movimientos de la tarjeta de Servinabar fueron ejecutados por Santos Cerdán porque coinciden en fechas y lugares con los viajes del exdirigente socialista. Los agentes han detectado compras en un establecimiento comercial aledaño a la céntrica casa que el navarro alquilaba en Madrid.

No solo eso. En el último informe, la Guardia Civil vincula los viajes del ex número tres del PSOE con estos gastos. De ahí se traducen los pagos en restaurantes de Ibiza, Denia (Alicante) o Tenerife en las fechas en las que el exdiputado estaba en esas zonas con su familia.

No obstante, estos gastos con la cuenta de Servinabar también se incluirán en el informe patrimonial que había reclamado el Tribunal Supremo. Muchas voces pensaban que hasta que este documento no fuera presentado, Cerdán iba a permanecer en Soto del Real, pero no fue así y ya ha vuelto a su pueblo en Milagro (Navarra).

La salida de prisión de Santos Cerdán

El exdirigente socialista aún se está recuperando de su estancia en prisión, que le dejó «tocado». Cabe recordar que estuvo más de un centenar de días en la cárcel por el riesgo de destrucción de pruebas. Ahora, descansa fuera de los focos, por el momento, en su localidad natal rodeado de los suyos.

«Confío en que la verdad se imponga», aventuró a decir a los medios tras salir de su estancia penitenciaria. Su primera imagen fue un abrazo a su abogado Jacobo Teijelo mientras se dirigía a un coche con una carpeta roja. «Hablaré con todos», aseguró.

A pesar de esta afirmación, Santos Cerdán mantiene su silencio. No es descartable que comience a realizar manifestaciones cuando salga a la luz el informe patrimonial de la UCO, que podría ser antes de las fiestas navideñas. Sin embargo, no se espera que comparta la política de Ábalos y García de atacar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La estrategia de Santos Cerdán irá encaminada a defender su inocencia, pero no atacará a quienes eran sus compañeros en el PSOE, a pesar de que no ha sido apoyado y no se ha respaldado su presunción de inocencia. Otro de los objetivos próximos de la UCO será fortalecer las presuntas vinculaciones de la trama con Acciona. Este es uno de los puntos de interés que se analizan por los agentes tras haber incautado multitud de información en la casa de los exdirectivos investigados.

De la misma forma, está sobre la mesa el análisis de los dispositivos móviles de estos antiguos responsables de Acciona. El principal objetivo es canalizar las comunicaciones que mantenían con Santos Cerdán y con Joseba Antxon el dueño de Servinabar. Muchas de ellas, ya fueron intervenidas en el teléfono del empresario cuando se practicaron los registros en Navarra. Precisamente, en ese lugar estaba el teniente coronel Antonio Balas que dirige el grupo que lleva la investigación.