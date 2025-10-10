Suscribete a
Israel aprueba el plan de paz y prepara el intercambio de rehenes y prisioneros

El arte del trato: cómo Trump forzó un acuerdo hasta ahora impensable sobre Gaza

El plan final, simplificado en veinte puntos, partía de exigencias maximalistas que Trump trasladó a fases ulteriores para asegurar un logro visible

Trump anuncia un acuerdo «histórico» entre Israel y Hamás para la liberación de todos los rehenes y el repliegue israelí en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump
David Alandete

David Alandete

Corresponsal en Washington

La hora de la verdad había llegado para Benjamín Netanyahu. Donald Trump lo tenía en el Despacho Oval, a puerta cerrada, y debía hacer concesiones importantes si quería poner fin a dos años de guerra y recuperar a los veinte rehenes israelíes aún con vida ... en manos de Hamás. El primer paso, inmediato y urgente, aquel 29 de septiembre, era pedir perdón. Trump le facilitó al primer ministro de Israel un teléfono fijo y le entregó un papel, con un guion, para que lo siguiera al pie de la letra, ofreciendo sus disculpas al primer ministro qatarí, Mohamed al Thani, por el ataque en Doha del 9 de septiembre de 2025. Netanyahu no tuvo más remedio que aceptar y hacer acto de contrición mientras Trump sostenía el auricular.

